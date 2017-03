Haten mag, maar haat zo uiten niet

De verbale uitingen van moslimhaat die daar gepost worden door mensen die zich Marcel uit Slagharen noemen, Coen uit Apeldoorn of Dick uit Rotterdam liegen er niet om. Ze zijn van een verbijsterende hardheid. Biddende moslims kunnen best uit de weg geruimd worden met een slalommende vrachtwagen en moskeeën moeten vooral afbranden, liefst vol en met de deuren dicht.

Het internet biedt alle ruimte voor deze uitingen en vooral voor de verspreiding ervan. Digitale drek, noemt Trouw dit deze week in een artikel over moslimhaat.

Het is het beschamende resultaat van veertien jaar islamdebat. En dat in een land dat zichzelf als beschaafd ziet en als bewaker van hoogstaande normen. Al die debatten hebben niet kunnen voorkomen dat uitingen van moslimhaat steeds erger worden, heftiger en ook frequenter.

Dat die haat zo hard en vaak geuit wordt, laat zien hoezeer de islam als een ernstige bedreiging wordt gezien. Iedere aanslag, of die in Kabul is of in Brussel, voedt die angst. Dat er sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 geen aanslag in Nederland is geweest, lijkt daar geen invloed op te hebben. De islam geldt voor bezoekers van deze sites als een enorme bedreiging van alles wat hen lief is en voedt daarmee hun haat tegen deze religie en de aanhangers ervan. Argumenten dat wereldwijd vooral moslims slachtoffer zijn van aanslagen door islamitische terroristen, of dat de meeste moslims vreedzaam zijn, hebben daar ook geen vat op.

Aangifte doen is nu geboden, zodat eventueel tot vervolging kan worden overgegaan.

Tot nu toe bestrijdt het Meldpunt Internet Discriminatie in Nederland digitale moslimhaat door deze na een melding steeds te laten verwijderen van Facebook. Dat is een te softe aanpak van deze ernstige vorm van bedreiging van een bevolkingsgroep van een miljoen Nederlandse burgers. Aangifte doen is nu geboden, zodat eventueel tot vervolging kan worden overgegaan. Deze uitingen van moslimhaat zijn ernstig genoeg om door de rechter beoordeeld te worden.

Want er is in Nederland weliswaar alle vrijheid om boos te zijn en om bang te zijn, ook voor de islam. Maar het verspreiden van teksten waarin wordt opgeroepen om met vrachtauto’s over mensen heen te rijden gaat alle perken te buiten.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

