Harry en Meghan laten een R-bom vallen

In afwachting van het volgende seizoen van de Netflix-serie The Crown, konden liefhebbers alvast naar het Amerikaanse CBS zappen. Meer dan drie uur interview met prins Harry en echtgenote Meghan Markle door krasse knar Oprah Winfrey waarvan een groot deel alvast werd uitgezonden. Lekker snuffelen in de wasmand van de Windsors! Nu zijn we wel wat gewend als het om onwelriekende dampen gaat die uit het Britse ­monarchale riool opstijgen. Maar buiten de conventionele royaltythema’s als ­afgunst, pesten, ontrouw, vernedering, verraad of boulimia was er nu iets dat in ernst boven alle herkauwde prakken uitstijgt: het R-woord.

Maandag vatte NOS-correspondent Tim de Wit het paarinterview zo samen: ‘Ze hebben een bom laten vallen op het Buckingham Palace’. Niet overdreven als je een biraciale hertogin bent en men is binnen ‘The Firm’ gepreoccupeerd met de kleur van je nog ongeboren kind. Zal hij niet al te zwart zijn of wordt de melkwolk dominant in het royale kopje thee? De ingestudeerde grimas en het wuifgebaar vol in de lens van Oprah sprak boekdelen. ‘Disgusting’, en dat is het ook. In een later vrijgegeven fragment vraagt de presentatrice aan prins Harry of racisme de reden was van hun vertrek uit ­Engeland. De prins na een stilte: “It was a large part of it.”

Het R-woord maakt de bom van het paar verwoestend voor de Britse monarchie en de koningin die aan het hoofd van de Commonwealth zit. De verontwaardiging bij zowel voor- als tegenstanders van het paar was gisteren wereldnieuws. Men verwacht nu een heldere repliek van Buckingham Palace.

Wie zei wat? Hoe vaak? In welke omstandigheden?

Maar is dit de juiste volgorde? ­Zowel Meghan als Harry bleef ­uiterst vaag in de beschuldigingen: hun bom draagt geen namen en rugnummers. Wie zei wat? Hoe vaak? In welke omstandigheden? Nu dat die twee a hebben gezegd moeten ze tot z doorgaan, anders zullen hun beweringen mogelijk worden gezien als roddels van een rancuneus stel dat op beschadiging van het eigen nest uit is. Wat trouwens gisteren al ruimschoots gebeurde.

De polarisatie rond het onderwerp racisme is momenteel (wereldwijd) enorm. Dat weten Meghan en Harry heel goed. De symboliek wil dat ook gisteren het proces van ­Derek Chauvin, de agent die de afschuwelijke dood van George Floyd op zijn geweten heeft, in Minneapolis begon. Het verziekte klimaat rond dit onderwerp heeft broodnodige discussies opgeleverd, maar ook vrij baan gegeven aan excessen. Niet in de laatste plaats door toedoen van activisten die in wereldvreemde ­beschuldigingen grossieren.

In Nederland moest schrijfster Rijneveld een vertaalopdracht teruggeven omdat ze niet de juiste huidskleur bezat. Deze aberratie trok veel aandacht bij de verbijsterde internationale pers. In de Italiaanse gezaghebbende Corriere della Sera noemde cultuurpaus Paolo Di Stefano deze Nederlandse affaire ‘een gevaarlijk precedent’ dat ‘aan het belachelijke grenst’. Mee eens.

En zolang Harry en Meghan weigeren namen, rugnummers en omstandigheden te noemen, riskeren ze dat ook hun beschuldigingen op deze manier worden gekwalificeerd.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.