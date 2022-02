Harde sancties zullen ons raken, maar dat moeten we voor lief nemen

Het voor velen onvoorstelbare is dan toch een afschuwelijke waarheid geworden. Rusland is met tanks, vliegtuigen, helikopters en troepen buurland Oekraïne binnengevallen. Daarmee stort de Russische dictator Vladimir Poetin zijn eigen land en bevolking in een heilloos avontuur dat grote gevolgen zal hebben voor de regio en ook voor de veiligheid en stabiliteit in Europa. Een aanval op de door de Verenigde Staten gedomineerde wereldorde, stelt militair strateeg Rob de Wijk niet ten onrechte.

Voor Oekraïne zit er niets anders op dan zich – op legitieme gronden – te verdedigen tegen de Russische troepen, waardoor deze oorlog beslist geen chirurgische militaire operatie zal worden die de Russische militaire strategen voor ogen zullen hebben. Gisteren werden al de eerste doden en gewonden geteld en kwamen snel berichten binnen over verwoestingen rond diverse steden. Grote kans dat dit uitloopt op een bloedige strijd die lang kan duren. Een enorm drama voor een bevolking die het economisch zwaar heeft, maar in cultuur, religie en deels ook de taal veel overeenkomsten heeft met het invallende land.

Alle diplomatieke oproepen aan Poetin ten spijt, ondanks het dreigen met nog meer sancties, besloot Poetin gevolg te geven aan zijn diepbeleefde misvatting dat Rusland alleen veilig kan zijn als het bufferzones creëert rond zijn grenzen. Dat in zijn ogen Oekraïne een reliek is uit de oude Sovjetperiode – dus eigenlijk een integraal onderdeel van Rusland – is een andere misvatting. Oekraïne is een bestaand land, met een democratische orde en internationaal erkend.

Aan dit Russische imperialisme moet een einde komen. Waar eerder Georgië (Zuid-Ossetië, Abchazië) en Moldavië (Transnistrië) tegen het Russische wapengekletter aanliepen en de Oekraïense Krim werd geannexeerd, is er de terechte vrees dat ooit de Baltische staten aan de beurt komen. De Britse premier Boris Johnson zei het gisteren kernachtig: “Onze missie is duidelijk. Diplomatiek, economisch en – uiteindelijk – militair moet deze verschrikkelijke en barbaarse onderneming van Vladimir Poetin eindigen in een mislukking.”

Dat betekent niet dat de Navo nu de wapens moet opnemen tegen het Rusland van Poetin. Er moet vooral gedacht worden aan de hardste sancties die mogelijk zijn, zoals het afkoppelen van het internationale bankensysteem en stoppen met het afnemen van Russisch gas. Inderdaad zijn dit sancties die ook de Europese bevolking hard zullen treffen. De energieprijzen zijn nu al hard gestegen en economische tegenwind valt door deze oorlog te verwachten. Dat zullen we voor lief moeten nemen, omdat dit te dragen is boven een grootschalige oorlog met een kernmacht. Logisch is bovendien dat de Oekraïne met wapenleveranties wordt gesteund.