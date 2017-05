Hans van Breukelen is op de goede weg

Henk Hoijtink beschrijft daar ‘de soap rond technisch directeur Hans van Breukelen en diens onhandigheden die daar zeker aan hebben bijgedragen’: ‘Maar de vraag moet toch ook worden gesteld of er hier en daar ‘aan de overzijde’ ook niet in hoge mate aan is bijgedragen, in een karakteristieke cirkel: veel lawaai maken en vervolgens constateren hoe een bende het wel niet is.’

Ik moet er niet aan denken dat in bedrijfsleven en gezondheidszorg (bijvoorbeeld) de gang van zaken bij selectieprocedures zo gaat worden dat kandidaten nog tijdens de rit in het openbaar hun tussentijdse mening gaan geven. Of zelfs derden (journalisten) mee laten luisteren met telefoongesprekken en aan een wellicht wat te enthousiast gesproken woord meteen de bevestiging koppelen ‘dat hij het wel zal worden’.

De voetbalwereld is gewoon anders! Daar praat iedereen over alles mee, dat is altijd zo geweest!

Gelukkig niet. Het hele traject hoort binnenskamers te blijven en pas na benoeming wordt kort en zakelijk over de kandidaat en het gevolgde traject wat informatie gegeven.

Ja maar… de voetbalwereld is gewoon anders! Daar praat iedereen over alles mee, dat is altijd zo geweest! Maar dat is precies het probleem.

Hans van Breukelen en de zijnen willen hier verandering in aanbrengen. Op weg naar een professioneel, onafhankelijk bestuur. Dat ondervindt grote weerstand.

Zogenaamde puinhoop De KNVB is op de goede weg en moet gewoon doorgaan. Ze houden zelf de informatiekraan tijdens het selectietraject dicht en de toelichting nadien zou wat mij betreft nog veel soberder kunnen. Dat grootheden binnen de sport en de journalistiek zich daarmee gepasseerd voelen is hun probleem. Zij zijn de feitelijke bron van de zogenaamde puinhoop die zich inmiddels niet binnen maar rondom de KNVB heeft opgestapeld. Van Breukelen heeft maar één doel: het Nederlandse voetbal weer op de kaart zetten. Dat hij dat af en toe wellicht wat handiger kan doen? Misschien wel, misschien niet. Het gaat mij gewoon niet aan. Ik beoordeel hem liever op de werkelijke resultaten.

