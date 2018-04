Hang geen maximumprijs aan een leven

De vraag of doorbehandelen van een ernstig zieke patiënt steeds het beste is, is als zodanig reëel. Maar indien politici, beleidsmakers of verzekeraars de vraag stellen, is het oppassen geblazen. Dan ligt de QALY-kwestie op de loer: de vraag wat een menselijk leven aan medische behandeling maximaal mag kosten. Die vraag is niet zozeer moedig als wel riskant; voor de ouderen in kwestie.

Het QALY-aspect wordt in de initiatiefnota van Ellemeet niet genoemd. Het gaat de initiatiefneemster, zo schrijft zij, om aandacht voor kwetsbare ouderen. Haar nota ‘Lachend tachtig’ bevat de volgende kernaanbeveling: ‘Om een goede inschatting te maken van de vitaliteit of kwetsbaarheid van een oudere is het wenselijk om alle 65-plussers bij binnenkomst in het ziekenhuis te screenen op kwetsbaarheid’.

Indien uit zo’n screening naar voren komt dat een 65-plusser kwetsbaar is, kunnen de gevolgen voor hem of haar hard zijn. Het kan er volgens Ellemeet toe leiden dat zij niet meer worden behandeld, zeker als de screening laat zien ‘dat een oudere waarschijnlijk nog maar maximaal zes maanden te leven heeft’.

Stukjes statistiek Hier dreigen mensen te worden gereduceerd tot stukjes statistiek. Indien bijvoorbeeld blijkt dat iemand 75 procent kans heeft niet langer dan zes maanden te leven, is er nog altijd 25 procent kans dat iemand langer blijft leven, soms een paar weken soms ook jaren langer. De een zal moedeloos worden bij het horen van zo’n score, de ander wil de kans op die 25 procent grijpen. Is het aan de politiek te beslissen of de behandeling dan moet worden voortgezet? Of aan de arts? Veel artsen menen dit laatste: het is aan hen te bepalen of behandeling medisch zinvol is. Maar door dit te doen (hetgeen nu vaak al gebeurt) deduceren zij uit een kansberekening of zij een specifieke patiënt een kans gunnen. En vullen zij op basis van de mogelijke gevolgen van een behandeling in of een leven in zo’n geval nog wel zinvol is. Of het leven de moeite waard is, daar behoren noch politici noch medici over te gaan Er is echter steeds maar één persoon die kan en zou moeten mogen bepalen of het leven in een bepaalde situatie nog zin heeft: de patiënt zelf. Uiteraard is het prachtig indien iedereen ‘lachend tachtig’ kan worden. Maar indien er door ziekte, kwalen of andere tegenslagen weinig te lachen valt, is lang niet voor iedereen het leven meteen zinloos. Een dertiger in blakende gezondheid zal wellicht denken dat een leven boven de 65 met allerlei lichamelijke ongemakken de moeite niet meer waard is, maar als hij eenmaal zelf zo ver is, kan het goed zijn dat hij er dan anders over denkt.

Overbodig Misschien is GroenLinks-Kamerlid Ellemeet het hiermee eens. Maar realiseert zij zich voldoende dat ouderen zich nogal eens overbodig en te veel voelen? Wat voor boodschap straalt een samenleving uit die bij elke 65-plusser die de pech heeft in het ziekenhuis te belanden test of zorg voor hem of haar niet te veel van het goede is? De test die Ellemeet aanbeveelt geeft des te meer te denken. Het is de Tilburg Frailty Indicator. Wie daarop vijf punten of meer scoort wordt als fragiel beschouwd. Ben je wat hardhorend en slecht ter been, dan maak je al een gerede kans aan die score te komen. Want niet alleen krijg je dan twee punten bij de desbetreffende vragen, maar je zult misschien ook aangeven dat je je lichamelijk niet zo gezond voelt, en dat je je soms wel eens somber voelt. Indien je dan bovendien wel eens mensen om je heen mist – en welke 65-plusser zal niet wel eens mensen missen die je inmiddels zijn ontvallen? – dan zit je reeds aan de vijf punten.

Wissewasjeszorg Of het leven de moeite waard is, daar behoren noch politici noch medici over te gaan. Maar zorg kost natuurlijk wel veel geld. Het kan daarbij toch niet ‘u vraagt, wij draaien’ zijn, kan worden tegengeworpen. Dat klopt, maar zodra het om leven of dood gaat hebben patiënten er recht op dat het onderste uit de kan wordt gehaald, tenzij zij eigener beweging aangeven dit niet te willen. Een maximumprijs aan een leven te hangen - de QALY - is uiterst wrang voor burgers die nota bene gedwongen zijn deel te nemen aan ons collectieve zorgstelsel. Wie zijn hele leven heeft moeten betalen voor de vaak wissewasjeszorg die aan anderen wordt verstrekt, en dan als hij of zij boven de 65 is en zelf levensreddende zorg behoeft te horen krijgt: dat is te duur’, wordt tot gevangene gemaakt van de gecollectiviseerde zorg. De QALY kan beter nooit worden ingevoerd. Maar mocht het onverhoopt toch zover komen, dan zou de burger een opt out uit het stelsel moeten kunnen bedingen. Dan kan hij tenminste sparen voor zorg op zijn eigen oude dag. Patrick van Schie is historicus en directeur van de TeldersStichting, de liberale denktank van Nederland gelieerd aan de VVD. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

