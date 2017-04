Handig, die robot, maar laat hem je niet dierbaar worden

Reina is een schatje Lees verder na de advertentie Enige tijd geleden deed in onze huishouding een robotstofzuiger zijn intrede. Hoewel stofzuiger een mannelijk woord is, noemen we onze zelfstandige zuighulp Reina, omdat ze de vloer reinigt, zoals in de jaren vijftig dienstbode Reina deed. Zij was een flinke meid die van aanpakken wist en niet op haar mondje gevallen was. Reina Hom-Bot spreekt slechts enkele zinnen in het Engels. Na een druk op de knop gaat ze keurig zigzaggend haar gang. Onverwacht wijkt ze daar van af, zodat het lijkt of ze een eigen wil heeft, waardoor ze iets menselijks krijgt. En als ze geledigd wil worden, maakt ze dat kenbaar als een baby. Reina is een handig ding, een schatje, we zien haar graag. Bea en Gerrit Keuper Hasselt

Robot Zolang de robot de gedaante heeft van een gemakkelijke hulp in de huishouding kan ik het gemak er wel van inzien. Maar een 'kunstmens' kan natuurlijk nooit en te nimmer mijn hart veroveren aangezien het geen gevoel heeft. Een robot mag en kan nooit de plaats innemen van een mens en zeker niet als iets wat ons dierbaar is. Willem Vizee Tiel De smartphone is van jou en voelt as een extra lichaamsdeel

Dienstbaarheid In onze hoogtechnologische samenleving heeft bijna ongemerkt een rolwisseling plaatsgevonden. De mens van 'maat der dingen' naar consument. De mens moet snel een integrale visie ontwikkelen op de ontwikkeling en inzet van techniek. Investeerders alleen zijn daarvoor niet geschikt. Technici hebben daarbij minstens dezelfde verantwoordelijkheid als politici en bestuurders. Alleen zo kan de ontwikkeling worden gestuurd in de richting van dienstbaarheid aan de mens en de mondiale samenleving. Inclusief de 'lieve'(?) menselijkheid vervangende robotjes voor onze 'ouderen'. Dick van Elk Reeuwijk

Nee Karel Indachtig wellicht het liedje van Elsje de Wijn 'Nee Karel, nee Karel, niet vandaag... al wil je nog zo graag...' heb ik gemeend mijn robotmaaier juist met die naam te moeten verblijden. Was dit nu een bewuste keuze, in die zin dat de naamskeuze geheel in de geest van het deuntje tenminste nog enige zeggenschap mijnerzijds impliceert, of was het gewoon toeval? Hou het maar op het laatste. Laat duidelijk zijn, ik ben mijn Karel buitengewoon dankbaar, hij neemt me een hoop werk uit handen. Jack Peeters Wittelte (Dr)

Veilige hechting Ik heb een relatie met mijn smartphone. Hij helpt mij bij het zoeken van antwoorden op allerlei vragen. Zo'n smartphone is eigenlijk een schitterende uitvinding. All in one. Bellen, appen, mailen, muziek luisteren, tv kijken, calligraferen: alles kan. Doet hij het even niet, dan vind ik dat echt een probleem. Het doet me op een bepaalde manier aan 'veilige hechting' denken. Je wil gewoon dat hij het doet, waar en wanneer je maar wilt. En nooit tevergeefs een beroep op hem doen. Zo'n smartphone is van jou en voelt als een onderdeel van je leven. Of als een extra lichaamsdeel. Er niet over kunnen beschikken voelt dan ook als heel erg. Max Schalekamp Utrecht

