Handelaren in angst moeten op zoek naar een nieuwe vogelverschrikker

Presentator Wilfred de Bruijn zou in het industriegebied van de stad Amiens uit de doeken doen waarom in dit linkse bolwerk nu ‘de meeste stemmen naar het Front National (van Marine Le Pen) gaan’. Amiens? Ik spoedde me naar de uitslag van de presidentsverkiezingen die de nacht ervoor bekend waren gemaakt.

In Amiens was de sociaal-liberale kandidaat Emmanuel Macron, pro-Europa en algemeen gezien als vertegenwoordiger van het establishment, de grote winnaar met 28 procent van de stemmen. Na hem scoorde de links-radicale Mélenchon 24 procent en pas op de derde plek vond men Marine Le Pen met 18 procent.

Nee, de handelaren in angst moeten op zoek naar een nieuwe vo­gel­ver­schrik­ker

Dat betekent een zware nederlaag voor het FN, dat bij de laatste -regionale verkiezingen in Amiens nog 27 procent scoorde en hier nu zelfs 3 procent onder het nationale gemiddelde zat.

Dit voorbeeld is wat mij betreft veelzeggend. Lang van tevoren werd ervan uitgegaan dat overal in Europa het rechts-populisme ons leven drastisch zou veranderen. Ook de VPRO was die mening toegedaan en had voor de gelegenheid een reportage uit Amiens ingeblikt. Helaas had de omroep de Amiens-onzin van gisteravond net zo goed van de buis kunnen houden. Geen laarzen in ganzenpas aan de horizon.

Nee, de handelaren in angst, die het rechts-populisme als gevaar nummer één bestempelden, moeten op zoek naar een nieuwe vogelverschrikker.

Spookbaan Dat Marine Le Pen de tweede ronde van de verkiezingen heeft gehaald, heeft ze louter en alleen te danken aan de spookbaan van de vrouw van de conservatieve kandidaat. Geplaagd door dit schandaal eindigde François Fillon op de derde plek (19 procent) en verloor meer dan een derde van zijn rechtse aanhang (zelf gokte ik op een finaleplaats voor hem, maar kennelijk had ik de morele verontwaardiging van de rechtse kiezer onderschat). Het resultaat van Le Pen was zondagavond 21 procent; aan het begin van de campagne scoorde ze meer dan 30 procent en werd ze getipt als winnaar van de eerste ronde. Het is niets anders dan een nederlaag. Niemand die nu nog aan de eindoverwinning van Macron twijfelt. Le Pen moet volgens peilingen, die tot nu toe precies kloppen, op 7 mei een flinke klap incasseren. In de drie cruciale verkiezingen in Europa is het rechts-po­pu­lis­me met afstand verslagen. Jammer voor de paniekzaaiers Kan het nu afgelopen zijn met het uitvergroten van ontwikkelingen in de marge? In de drie cruciale verkiezingen in Europa sinds de overwinning van Donald Trump – in Oostenrijk, Nederland en Frankrijk – is ondanks alarmistische voorspellingen het rechts-populisme met afstand verslagen. Jammer voor de paniekzaaiers. En dit gebeurde in een periode waarin tal van islamitische aanslagen het oude continent verscheurden. Maar geen paniek: het antwoord van de Europese kiezer was kalm en verstandig. Voorlopig, want de verdraagzaamheid van de Europeaan kent natuurlijk ook zijn grenzen.

