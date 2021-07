Hand in hand met de consument is er zeker toekomst voor de boer

Het roer moet om

Burgers in ons dichtbevolkte land zijn niet gediend bij grootschalige, vervuilende akkerbouw en veehouderij. Die willen recreëren in een groen buitengebied met fraai cultuurlandschap en waardevolle natuur. De meeste stemmen gelden, dus het roer moet om. Steeds meer boeren beseffen dat. Die zwaar wegende burgerstem is echter niet vrijblijvend. Overheid, geef boeren voldoende compensatie voor hun groene diensten. Burgers, koop lokale streekproducten, liefst buiten de wurggreep van supermarktketens om. Betaal een eerlijke prijs. Dan is er genoeg toekomst voor de boer, maar wel een andere.

Bart Been, Gouda

Pesticiden

Veranderingen in de landbouw zijn nodig, omdat de grond verarmt en vervuilt door al de pesticiden, waar de biodiversiteit onder lijdt. Meest vervuilend is de sierteelt (lelies en bollen), gewassen die niet eetbaar zijn en voornamelijk uitgevoerd worden naar China. Daar zou biologische landbouw en wisselteelt voor in de plaats moeten komen. Veel boeren hebben al tabak van die gewasbeschermer. Onderzoeken wijzen er steeds meer op dat het kankerverwekkend is. Dus niet goed voor de boer en ook niet voor de consument.

Annette Langerhorst, Uffelte

EU-subsidiekraan

Natuurlijk is er toekomst voor boeren in Nederland. Alleen moeten boeren van de EU-subsidiekraan af. Dat infuus wordt te duur. De consument moet domweg meer gaan gaan betalen voor duurzame, diervriendelijke en op natuurbehoud gerichte (lokale of regionale) producten uit landbouw en veeteelt.

Wichert van Dijk, Utrecht

Rabobank

De meeste boeren zijn met handen en voeten gebonden aan de Rabobank. Zolang de bazen van die bank blijven beweren dat eco-landbouw onrendabel is, wordt die blokkade niet opgeheven. De meeste boeren willen best en zelfs ‘Wageningen’ is om.

Corrie König, Wageningen

Agro-ecologische toekomst

Ja, ik zie wel toekomst voor boeren als de Federatie van Agro-ecologische Boeren en Caring Farmers met het kabinet om tafel gaan. Wat een helder pleidooi in Trouw (Opinie, 10 juli). Ze gebruiken geen woorden als geld, economie, ‘rond kunnen komen’, maar de kern: het voortbestaan van de mens wordt bedreigd en dat kan je nu overal om je heen al zien.

Monique Engelbertink, Enschede

Bedrijfskapitaal

Veel boeren hebben hun boerenverstand gebruikt en hun eigendommen te gelde gemaakt. Voor de blijvers en de nieuwe boeren is er nog steeds een uitdagende toekomst. De boer van de toekomst is iemand die zorg heeft voor natuur en dier, want dat is het bedrijfskapitaal. Wij als consument zullen hen politiek en economisch moeten ondersteunen, opdat zij betere bewerkbare landerijen en betrouwbare prijsafspraken krijgen.

Gorrit van Berkum, Oosterwolde

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.