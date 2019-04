Aardappelverwerkingsbedrijf Farm Frites bij Hellevoetsluis is al een aantal jaren bezig om zijn CO2-uitstoot te verlagen, door allerlei maatregelen te nemen waar de consument niets van merkt. Zoals efficiënter met energie omgaan, hergebruik van afval, praten met boeren en opschonen van de transportketen.

Het bedrijf is nu aangeland op het punt dat het wil omschakelen van fossiele energie (gas en kolen) naar hernieuwbare energie. Daarbij toont het bedrijf zich consequent in zijn groene ambitie: het gaat zijn eigen stroom opwekken met behulp van een zonnepark ter grootte van 300.000 vierkante meter, op eigen grond. Tot zover het goede nieuws.

Inmiddels is in Hellevoetsluis de hel losgebarsten tussen voor- en tegenstanders van de plannen. Gelukkig maar.

Een tweede gezicht

Niemand die een frietje bestelt denkt erover na hoe dit geproduceerd wordt en wat de milieu-impact is. Sinds kort is dat veranderd. Dankzij Farm Frites krijgt ons bakje friet een tweede gezicht: het zonnepark bij Hellevoetsluis. Hallo friet. Dag planten, insecten en vogels. Zo zit het. Dat is de prijs.

Na Farm Frites zullen de andere 199 grootverbruikers van Gronings aardgas met vergelijkbare plannen komen. Dat komt neer op 50 vierkante kilometer aan zonneparken voor alleen het topje van de ijsberg. Of windmolens. Of een kernreactor. En waarschijnlijk alledrie. Een aanslag op de beleefbaarheid van ons landschap en van de al zeer bedreigde biodiversiteit. Willen we dat niet? Dan zullen we onze levensstijl moeten aanpassen. Dat is de pijnlijke en eerlijke boodschap voor ons allemaal.

Daarom ben ik blij met de commotie in Hellevoetsluis en hoop ik dat de directie van Farm Frites overtuigd is van haar koers en doorgaat met vertellen waarom zij dit doet. En ik hoop ook dat de natuurminnende tegenstanders van het zonnepark hun kritische boodschap blijven herhalen. Waarom?

Omdat het allebei waar is. Ik geloof dat we – als samenleving en als individuen – met elkaar in gesprek moeten om erachter te komen wat we ervoor overhebben om onze manier van leven voort te zetten.

En ik geloof dat praten zin heeft als we daarbij luisteren naar de wijsheid van de minderheid. De wijsheid die aanwezig is in iedereen. Laten we dat vooral snel doen. Nú is de kans om onze leefwereld opnieuw in te richten, met of zonder natuur, met of zonder duurzaam patatje.