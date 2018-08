Hajo Meyer vergeleek de Israëlische inval in Gaza niet met de Holocaust

Het artikel 'Labourleider Jeremy Corbyn worstelt met antisemitisme-beschuldigingen binnen zijn partij' meldt als feit dat Nederlander Hajo Meyer bij een bijeenkomst van Labour in 2010 de Israëlische inval in Gaza - Operatie Cast Lead 2008-2009 - heeft vergeleken met de Holocaust. De suggestie dat Meyer de ene gebeurtenis zou hebben gelijkgesteld aan de andere, is aperte onzin.

Wijlen Meyer was negen jaar lid van het bestuur van Een Ander Joods Geluid. Ik heb hem goed gekend. In 2010 is hij uit dat bestuur getreden, om, zoals hij zei, de laatste jaren van zijn lange en bewogen leven - hij werd 90 jaar - te kunnen getuigen van zijn ervaringen. Hij kende Auschwitz van binnenuit, 10 maanden lang. De nadruk lag bij die getuigenis, op het belang van 'Auschwitz' voor iedereen. 'Never again, for anyone', was zijn motto.

Mensenrechten

Meyer was diep geworteld in de humanitaire kant van het jodendom. Mozes Mendelssohn, de achttiende-eeuwse Duits-joodse Verlichtingsfilosoof, was een van zijn intellectuele helden. Zeer bijzonder aan Meyer was, dat hij de joods-humanitaire idealen waarmee hij was opgevoed (vader was advocaat in Bielefeld, moeder verpleegster) des te vuriger verdedigde, omdat hij in Auschwitz gezien en ervaren had waartoe de totale ontkenning daarvan kon leiden.

Mensenrechten waren voor hem universeel en ondeelbaar. Dat maakte hem mede tot een zeer fel criticus van het Israëlische beleid tegenover de Palestijnen. Dat is niet hetzelfde als 'anti-Israël', integendeel. En inderdaad vergeleek hij het abjecte en sadistische Palestijnenbeleid van Israël met de periode van de jaren dertig in de vorige eeuw, toen hij zelf tot derderangsburger was gemaakt in Hitler-Duitsland. Dat is een heel andere vergelijking, dan die met de genocidale massamoord op de joden, waar het artikel van rept.

De meest recente wetgeving in Israël, de omstreden 'natiestaat'-wet, zou Meyer niet hebben verbaasd; hij waarschuwde ons al een decennium terug voor die ontwikkeling.

Hij was een ziener, onverschrokken en integer. Als theoretisch fysicus was hij begiftigd met een bovengemiddeld analytisch vermogen, dat hem belette om de aanval op Gaza, hoe lafhartig en moorddadig ook, te vergelijken met de vernietiging van het Europese jodendom, waarvan hij zelf getuige en slachtoffer van is geweest. Hij probeerde uit alle macht deze vernietiging 'zin' te geven en te verwerken, door zich kritisch op te stellen, tot zijn laatste dagen.