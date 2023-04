Sinds de onvolprezen Elma Drayer Trouw heeft verlaten, mis ik nooit haar vrijdagcolumn in de Volkskrant. Ook gisteren niet, toen ze een lans brak voor die arme man die tegenwoordig van bijna alle zonden wordt beschuldigd. Je zou je dus, als je tenminste de communis opinio volgt, moeten doodschamen over je status als man. Een man is door zijn gender bij geboorte automatisch verdacht, ook al is hij van voorbeeldig gedrag. Hij draagt per definitie de erfzonde van het patriarchaat met zich mee. Drayer: ‘Medelijden is te veel gezegd, maar mij lijkt het óók geen pretje om in dit tijdsgewricht een man te moeten zijn, laat staan om er tot een te moeten opgroeien’.

Ik wroette in mijn mannelijk DNA

Deze laatste observatie dwong me vrijdag tot een ernstige introspectie. Ik wroette zo diep mogelijk in mijn mannelijke DNA en stelde aan mezelf de riskante vraag: had ik liever een vrouw willen zijn? Of zou ik desnoods met mijn paspoort in de hand naar het dichtstbijzijnde overheidsloket willen hollen om van gender te wisselen?

Je kunt hier om lachen maar de statistieken zijn in beton gegoten: dé man vinkt bijna alle negatieve vakjes aan. Zo analyseerde de McMaster University (Canada) moorddata uit veertien landen en kwam tot de conclusie dat mannen 26 keer vaker een moord plegen dan vrouwen (vrouwen daarentegen uiten hun agressie jegens anderen volgens onderzoekers door verbaal geweld, kleineren en vernederen bijvoorbeeld.)

Je hoeft overigens alleen maar de poort van een Nederlandse gevangenis te openen om dit en meer te constateren. In 2021 zaten 1830 vrouwen achter de tralies tegen 27.510 mannen.

Mannen bezitten dus niet alleen de fysieke kracht maar de facto ook het geweldsmonopolie. Ze moorden, verkrachten, voeren oorlog, martelen en commanderen executiepelotons die overigens ook uitsluitend door mannen worden gevormd. Was het maar een kwestie van geweld, maar kerels zijn ook op maatschappelijk vlak graag alleenheersers. Ze verdelen onderling de beste banen en salarissen, maken zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, zijn autoritair en intolerant, racist en antisemiet, liegen en bedriegen, frauderen met de belasting, laten kabinetten vallen, dreigen met nucleaire wapens, produceren giftige CO 2 in hun Formule 1-bolides, eten veel meer vlees dan vrouwen, vergoelijken stikstofdeposities in boeken die bestsellers worden omdat ze bijna uitsluitend door mannen worden gekocht en, misschien de moeder van alle zonden, maken zich schuldig aan manspreading.

Geen rook

Wat dat is? Een concept dat door Amerikaanse feministen is uitgevonden om mannen te hekelen die wijdbeens zitten en dus extra ruimte in het openbaar vervoer voor zich eisen. Nu kun je tegenwerpen dat mannen hiermee hun klok-en-hamerspel wat lucht willen geven, wat in het Frans le syndrome des couilles en cristal (kristallen-ballen-syndroom) heet. Maar in een publicatie van de Franse organisatie ‘Osez le Féminisme’ werd dit argument met de grond gelijkgemaakt: ‘Er is nog geen rook uit het kruis van een man gekomen en er zijn nog geen ballen in brand gevlogen of gesmolten terwijl hij had plaatsgenomen zonder zijn benen te spreiden’. Juist!

Maar na dit allemaal te hebben overzien moet ik beschaamd bekennen dat ik met geen vrouw van gender zou willen ruilen. Waarmee bewezen wordt dat mannen ook nog hardnekkige zondaars kunnen zijn.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.