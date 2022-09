Haarlems verbod op vleesreclame is onnodig paternalistisch

Een goede discussie over het overmatige vleesgebruik in Nederland is vanwege de stikstofcrisis geen overbodige luxe. Maar een volledig reclameverbod in de openbare ruimte afkondigen, is wel erg paternalistisch.

Het is zonder meer verfrissend dat de gemeente Haarlem met het verbod op vleesreclame in de openbare ruimte een discussie over de vleesconsumptie heeft losgemaakt. Zelfs in buitenlandse media is het bericht opgepikt en de discussie hierover begonnen.

De gemeente Haarlem is de eerste stad die het reclameverbod invoert. Andere milieubewuste gemeenten willen dit voorbeeld navolging geven. Zo’n verbod is een flinke tegenvaller voor de nieuwe landelijke campagne die de vleessector net begin deze maand lanceerde. Met de slogan ‘smaken verschillen’ in ‘Nederland Vleesland’ wilde de sector vlees juist uit het verdomhoekje halen. Deze campagne midden in de huidige stikstofcrisis komt echter vrij ongepast over. De vleesverwerkende industrie laat ermee blijken geen boodschap te hebben aan de huidige maatschappelijke discussie.

Net zo schadelijk voor het milieu als fossiele brandstoffen

Dat kan niet van Haarlem worden gezegd. Het reclameverbod lijkt op het al langer bestaande verbod op rookwaren en op de in andere gemeenten al geldende verboden op reclames voor bijvoorbeeld vliegreizen of benzineauto’s omdat die indirect het gebruik van fossiele brandstoffen aanmoedigen. Gezondheidsrisico’s en milieuschade geven bij zulke besluiten de doorslag.

GroenLinks-gemeenteraadslid Ziggy Klazes initieerde het verbod, met als argument dat vlees net zo schadelijk is voor het milieu als fossiele brandstoffen. Het liefst ziet zij in de toekomst ook nog een reclameverbod voor zuivel ingevoerd.

Een wel erg vergaande en bevoogdende maatregel

Haar boodschap is duidelijk: vlees is slecht. Bovendien kunnen consumenten zelf een bijdrage leveren aan de stikstofcrisis door vleesgebruik te ­verminderen. Het klopt dat een verlaging van de consumptie hard nodig is. Ons vleesgebruik is sinds de opkomst van de bio-industrie in de jaren tachtig van de vorige eeuw bijna verdubbeld. Een Nederlander eet gemiddeld 38,5 kilo puur vlees (zonder bot) per jaar. Zo’n extreem hoge vleesconsumptie is inderdaad niet gezond. Toch is het te kort door de bocht om vlees eten in zijn algemeenheid als ongezond weg te zetten. Matig vlees eten hoort volgens voedingsdeskundigen nog steeds bij een gezond voedingspatroon, omdat het een bron is van essentiële eiwitten, vitamines en mineralen.

Vlees op gelijke voet zetten met roken en fossiele brandstoffen is niet terecht. Die vergelijking gaat mank. Het is ook jammer omdat het bij voorbaat een goede discussie vervuilt over de noodzaak matig met vlees om te gaan. Bovendien treft de gemeente Haarlem een wel erg vergaande en bevoogdende maatregel om die discussie los te maken. Dat kan ook op andere manieren.