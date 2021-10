Haar rotsvaste positie dankt de VVD vooral aan een door en door menselijk verschijnsel

Leugens, vriendjespolitiek, struikelende ministers en staats­secretarissen, verdwenen bonnetjes, vernietigende of ronduit dodelijke beleidsmissers: voor de VVD is het allemaal regen op een waterdichte jas. Keer op keer roepen opinie­peilingen verbijstering op: waarom wordt de partij niet afgerekend op dat spoor van vernieling­­­?

Het antwoord is meestal: er zijn gewoon heel veel Nederlanders die lak hebben aan het leed van anderen. Zolang zij het zelf maar goed hebben, hun hypotheekrenteaftrek in stand blijft en ze lekker kunnen doorrijden op de snelwegen, blijven zij VVD stemmen. Ik roep zelf ook graag dat beeld op van de gemiddelde VVD-stemmer, maar bij vlagen irriteert mij de gemakzucht van dat morele oordeel. Is het werkelijk zo simpel?

Ik neem zomaar een opiniepeiling ter hand, die van Maurice de Hond van vorig weekend. Ik zie een paar stevige verschuivingen (CDA: -10, D66: -7, BBB: +6), maar als je nagaat hoeveel­­ zetels er nu eigenlijk rouleren ten opzichte van de laatste verkiezingsuitslag, dan kom je uit op twintig stuks.

Neem je een beslissing, dan geef je de alternatieven op

De mens is geprogrammeerd om verandering te signaleren, dus daarop ligt doorgaans de focus: wat verandert er? Maar dat wat niet verandert, is veel omvangrijker: 130 paar billen mogen rustig op hun Tweede Kamerzetels blijven zitten. Die constatering is veelzeggend, zoals het net zo goed veelzeggend is dat de werkelijke verkiezingsuitslagen van 2017 en 2021 óók maar 21 zetelverschuivingen laten zien.

In de sociale psychologie is boeiend onderzoek gedaan naar stemgedrag. Bij elke belangrijke beslissing wegen we voor- en nadelen tegen elkaar af. Het nemen van een beslissing betekent ook het opgeven van de alternatieven waar je niet voor hebt gekozen.

Dat roept spanning op, met een vakterm: decisional­­ dissonance. Die spanning wordt bestreden­­ met stelligheid: verschillende onderzoeken­­ laten zien dat kiezers enthousiaster zijn over hun keuze nadat ze het stemhokje hebben verlaten dan voor ze er binnengingen.

Je bent gaan leven naar je beslissing

Na een beslissing raken mensen meer overtuigd van de juistheid ervan. Als anderen je aanvallen op je politieke voorkeur, ga je op zoek naar nieuwe argumenten om die voorkeur te verdedigen. Je investeert, kortom. Van gedachten veranderen is moeilijk, omdat het raakt aan je zelfbeeld: als je afvallige wordt van je eigen besluit, wat zegt dat dan over jou, degene die ooit dat besluit nam?

Je bent gaan leven naar je beslissing, hebt vriendschappen gesloten met mensen die je politieke voorkeur delen. Jarenlang heb je geloofd in een politicus: dat vertrouwen kan toch niet zomaar verdampen?

Politieke aardverschuivingen vinden zelden plaats. Rechts of links, progressief of conservatief: we zijn een behoudzuchtige diersoort. De rotsvaste positie van de VVD in de peilingen moeten we misschien vooral zien als een door en door menselijk verschijnsel.