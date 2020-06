Haal ook de zelfbruiners voor blanke mensen uit de schappen, en verbied de zonnebanken

Het was een lieflijke baby, een meisje, dat zodra ze in haar wieg werd gelegd, ­begon te glimlachen. Als mijn moeder haar de fles gaf, kwam ik snel aange­lopen om verwonderd het tafereel gade te slaan. Ik was een jaar of tien en keek gefascineerd naar de witte vloeistof die in het zwarte mondje verdween. Zoiets had ik niet eerder gezien. Haar ouders waren beiden hoogopgeleid en afkomstig uit Madagaskar. Het eiland was sinds 1960 onafhankelijk, maar de banden met de Franse ex-kolonisator waren nog in vele sectoren levendig. Het stel was in Aix-en-Provence om een studie af te ronden en een stage te beginnen. Ze zochten een babysitter om een aantal dagen per week hun pasgeboren dochter te verzorgen. Mijn moeder vond haar nieuwe functie een verademing in haar saaie bestaan van huisvrouw. Bovendien was het kindje zwart en werd het hierdoor snel een sensatie in ons flatgebouw.

Op een dag dat de ouders hun baby kwamen halen, vertelde de vader tegen mijn moeder hoe blij hij was: zijn dochtertje was na al die maanden verzorging ‘witter geworden’. Mijn moeder schrok en ik vroeg me af hoe een zwarte baby witter kon worden door alleen in een blank gezin te verblijven? Was witheid overdraagbaar of kwam het misschien door de witte melk? De jonge ouders waren ervan overtuigd dat de zeep die mijn moeder voor het baden gebruikte hiermee te ­maken had. Ze waren enthousiast en wij verbijsterd. Hoe kun je dat mooie bruine kleurtje als een last beschouwen?

Het infantiele fetisjisme kent geen grenzen meer

Afgelopen week heeft cosmeticaconcern L’Oréal aangekondigd voortaan termen als ‘zuiver, wit en licht’ af te schaffen als het om huidcrèmes gaat. Dit vanwege het racismedebat. Ik kon een glimlach niet onderdrukken en dacht aan de Formule-1-ploeg van Mercedes: voortaan zullen de Duitse bolides hun grijze kleur voor glimmend zwart inruilen. Ook vanwege het racismedebat. Het infantiele fetisjisme kent geen grenzen meer. Maar toen hoorde ik dat het bij L’Oréal en ook Unilever om witmakende huidcrèmes ging. Deze producten zouden het idee propageren dat wit het ideaal moet zijn voor mensen met een donkere huidskleur. Ik dacht aan de zwarte baby. Inderdaad belachelijk. Maar ga niet alleen woorden en reclameteksten aanpassen: haal die ­crèmes uit je assortiment. Hoewel: alleen met witmakende gezichtscrème Fair & Lovely maakt Uni­lever jaarlijks 500 miljoen dollar aan omzet in India.

En nu we toch bezig zijn onze natuurlijke en ­authentieke huidskleur te beschermen, haal ook de zelfbruiners voor blanke mensen uit de schappen. En verbied eveneens de zonnebanken, wat het aantal huidkankergevallen in Nederland (vorig jaar 22.000 nieuwe gevallen) zal helpen omlaag te krijgen. “We moeten stoppen met bruiner willen worden en accepteren dat we blank zijn”, zei kankerspecialist Peter Huijgens in Trouw eerder dit jaar. Gisteren belde ik moederlief (89) op. Ze had veel last van de warmte en kon zich weinig meer herinneren van haar rol als babyverzorgster. Op een belangrijk punt na: de naam van de baby was Magali.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.