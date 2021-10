Haal ongevaccineerden in achterstandswijken over met een boodschappenbon

De alsmaar voortdurende covidpandemie stelt onze maatschappelijke solidariteit op de proef. Hoe ver gaan we om de meest kwetsbare mensen te beschermen? De afgelopen anderhalf jaar lieten we een grote saamhorigheid zien. Het applaus voor de zorg, aan het begin van de pandemie, was een mooi symbool.

Echte solidariteit zat ’m in de drastische lockdownmaatregelen die iedereen onderging om kwetsbare mensen te beschermen en de zorg overeind te houden. Sommigen verzetten zich en vinden dat het ‘dor hout’ wel gekapt kan worden, opdat zijzelf hun vrijheid kunnen behouden.

Maar het grootste deel van de bevolking heeft de lasten van de lockdown geaccepteerd en ondergaan. Solidariteit is ook te zien in de omvangrijke financiële steunoperaties die we samen opbrengen om bedrijven en banen overeind te houden. En het blijkt uit de massale bereidheid zich te laten vaccineren, ook binnen groepen waar het risico relatief klein is.

Hoe halen we twijfelaars over?

Na anderhalf jaar in de pandemie staat de solidariteit echter onder druk. Het aantal ziekenhuisopnames door Covid-19 groeit en de meeste van deze patiënten zijn ongevaccineerd. Reguliere zorg wordt weer uitgesteld. Zo draagt de hele maatschappij de last van vaccinatieweigeringen.

Het triageprotocol ‘code zwart’ benadrukt de gelijkwaardigheid van ieder mens: we mogen patiënten geen voorrang geven op grond van hun geslacht, geloof, sociaal nut of leefstijlkeuzen. Hopelijk blijft dat principe overeind als het debat over vaccinatie nog meer polarisereert, hetgeen onvermijdelijk is als de ic’s straks helemaal volliggen met vaccinatietwijfelaars en -weigeraars.

Hoe te voorkomen dat de maatschappelijke solidariteit straks helemaal verdwijnt? Het RIVM verwacht geen nieuwe lockdown in de winter, maar zal de QR-code op meer plaatsen verplicht worden gesteld? Moet er straks voor Testen voor toegang betaald worden? Zal vaker naar de vaccinatiestatus worden gevraagd? Hoe terecht die stappen ook kunnen zijn, ze werken tweedeling en polarisatie verder in de hand. Maar paradoxaal genoeg is een verdere groei van de vaccinatiegraad noodzakelijk om die tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden te beperken.

Wat kunnen we doen om twijfelaars over te halen? De luidruchtige virusontkenners en complotfanaten zijn niet te redden. Op de Biblebelt ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de kerkgemeenschappen.

Geef een beloning in achterstandswijken

Maar ook in achterstandswijken in de steden blijft de vaccinatiegraad onder de maat, en juist daar zijn mensen om allerlei redenen extra kwetsbaar. GGD’s doen al van alles om daar vaccinatie nóg beter bereikbaar te maken.

Maar het moet juist hier mogelijk zijn om samen met lokale partijen (winkels, buurthuizen, moskeeën, enzovoorts) duidelijk te maken dat vaccinatie goed is voor jezelf en voor je omgeving. Deze partijen zouden de keuze voor vaccinatie ook financieel aantrekkelijk kunnen maken. Een beloning lijkt misschien vreemd omdat het de motivatie om je te laten vaccineren loskoppelt van het belang van vaccinatie. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Geef in achterstandswijken aan iedereen die gevaccineerd is een waardebon waarmee ze boodschappen kunnen doen bij winkels in hun eigen wijk. Goed voor die winkels, die er belang bij hebben om het initiatief uit te dragen. En goed voor iedereen die er woont, ook voor de gevaccineerden zelf natuurlijk.

Door dit lokaal te organiseren, en alleen in achterstandswijken met een lage vaccinatiegraad, beschermen we mensen die het hard nodig hebben. Het onderstreept dat vaccinatie niet alleen jezelf beschermt maar ook goed is voor de hele buurt. Iedere verhoging van de vaccinatiegraad helpt om de druk op de zorg –en dus de ondermijning van solidariteit – te beperken. Het kost wat belastinggeld, en vraagt dus weer solidariteit, maar ik draag er graag aan bij. U ook?

