Haal geld voor onderwijs uit de pot voor innovatieve projecten

In het Haagse Zuiderpark beklaagden de leraren zich op 5 oktober nogmaals over de te hoge werkdruk en te lage salarissen. Het aalmoes van 270 miljoen euro, die het demissionaire kabinet extra wil uitgeven, zal hier geen fundamentele verandering in brengen. Belangengroep PO in actie wijst dan ook terecht op de benodigde 900 miljoen voor extra salaris en een bijkomende 500 miljoen om de werkdruk substantieel te verlagen. Maar waar moet dit geld vandaan komen?

Mijn voorstel is om massaal te schrappen in de bestaande budgetten voor innovatie-stimulering en dit geld over te hevelen naar onderwijs. Als Nederland zijn koppositie als innovatief land wil behouden en succesvol wil inspelen op veranderingen is het vooral belangrijk om het opleidingsniveau van onze kinderen verder te verhogen in plaats van artificiële topsectoren te ondersteunen.

Sturend beleid Hoe kan Nederland een topregio blijven op het vlak van innovatie? Beleidsmakers lijken ervan overtuigd dat dit vraagt om een sturend beleid vanuit de overheid waarbij topsectoren en topthema's worden geformuleerd om bedrijven en kennisinstellingen te motiveren om specifieke sociale uitdagingen collectief aan te pakken. Toen iedereen deze zomer op het strand of in de bergen zat, stuurden minister Kamp, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de topsectorenaanpak. De conclusie was dat dit tot weinig grensverleggende vernieuwingen heeft geleid en dat de projecten vooral de bestaande belangen van bedrijven dienen in plaats van bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Ook ondernemers klagen over de sturende aanpak van de overheid wat betreft innovatie. Allerlei specifieke regelgevingen verplichten ondernemers om een heel obstakelparcours af te werken vooraleer financiering voor een innovatieproject beschikbaar wordt. Veel ondernemers zien innovatiesubsidies dan ook als tijdverslindende en bureaucratische trajecten. Mijn voorstel is om met de grove borstel door het bestaande in­no­va­tie­bud­get te gaan