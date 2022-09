Haagse regeltjes verhinderen het oplossen van de woningnood

De wíl om te bouwen bestaat in Nederland wel degelijk, maar Haagse regels frustreren creatieve initiatieven, weet Patricia Ghering van Mosaic World, een marktpartij die internationaal actief is met het opnieuw uitvinden van stedelijk wonen.

Zoals te verwachten trok het kabinet op Prinsjesdag flink de portemonnee voor het bouwen van woningen; zo komt er één miljard euro bij voor het huisvesten van asielzoekers. Maar gaat het ook lukken die woningen te bouwen? Als marktpartij, die samen met gemeentes in het hele land duizenden opvangbedden voor vluchtelingen uit Oekraïne heeft gerealiseerd, hebben we daarbij onze twijfels.

Het kán zeker, want zowel bij lokale overheden als bij marktpartijen leeft er een enorm verantwoordelijkheidsgevoel én de wil om lokale huisvesting voor alle groepen, inclusief de nieuwkomers, goed voor elkaar te krijgen.

Het gaat mis als Den Haag zich ermee gaat bemoeien, met richtlijnen, taakstellingen, duurzaamheids- en stikstofdoelstellingen, regels en wetten of zelfs ‘aanwijzingen’ aan gemeentes. Die regels zijn vaak goed bedoeld, maar in de praktijk blijkt door de bureaucratische rompslomp alles vast te lopen. Ik pleit er daarom voor de lessen uit de noodopvang toe te passen op de huisvesting voor iedereen die op zoek is naar een betaalbare woning.

Richtlijnen spreken elkaar soms tegen

Goede voorbeelden zijn er genoeg. In een kantoorpand in Amersfoort zijn samen met de gemeente 129 woonruimtes gerealiseerd voor doelgroepen die acuut op zoek zijn. In Maastricht verrezen 600 gloednieuwe stapelbare studentenstudio’s met eigen badkamer en keuken. Allemaal tot stand gekomen door gemeenteambtenaren met lef en een pragmatische kijk op wat ze willen bereiken.

Helaas vormen rigide bestemmingsplannen met het hele inspraaktraject vaak een groot struikelblok. Een voorbeeld is een kantoor dat je alleen mag gebruiken als kantoor, terwijl je lege gebouwen met een multifunctioneel bestemmingsplan juist veel breder kunt inzetten.

Helaas blijft de Rijksoverheid een constante stroom aan beleidsrichtlijnen en doelstellingen formuleren die elkaar soms tegenspreken of voortgang compleet belemmeren. Denk aan de meest recente duurzaamheidseisen, gekoppeld aan een eis voor betaalbare huren, hogere belastingen voor de investeerder, doelgroepgerichte toewijzing van woningen en behoud van bestaand karakter van het gebouw. Als je bij alles een vinkje wilt zetten, blijft er weinig ruimte over voor eigen initiatieven. Dat merken we vooral wanneer je leegstaand vastgoed een nieuwe (tijdelijke) bestemming wilt geven.

Voor een structurele oplossing van de woningmarkt moeten we niet afhankelijk willen zijn van ambtenaren die hun nek uitsteken. Laten we niet alleen praten over urgentie, maar er ook naar handelen en de bureaucratische hindernissen wegnemen.

