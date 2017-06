Guy Verhofstadt: Europa moet laten zien dat isolationisme geen toekomst heeft

Donald Trump heeft de Europese leiders flink geschoffeerd tijdens zijn bezoek aan Europa. Waar hij de dagen ervoor autocratische leiders van Saudi-Arabië en Egypte prees, werden de Europese leiders afgeschilderd als wanbetalers en aan het lijntje gehouden over het klimaatverdrag. Sommigen willen nu wraak. Er wordt zelfs geopperd economische sancties in te stellen.

De Pavlov-reactie om Trump te straffen met importheffingen is economische zelfmoord. Een handelsoorlog met Amerika is niet in Europees belang. Trump doet niets liever dan van de gelegenheid gebruikmaken om de Amerikaanse markt voor Duitse auto’s af te schermen. Dat is niet alleen slecht voor BMW, Mercedes en Audi, maar ook voor al die Europese bedrijven die onderdelen aan deze giganten leveren.

In plaats van Trump te imiteren, moeten we juist het tegenovergestelde doen. Europa moet de wereld laten zien dat economisch protectionisme en isolationisme geen toekomst hebben. Waar Trump zijn inspiratie haalt bij autocraten als Poetin en Erdogan, moet Europa de handen ineenslaan met alle andere landen en blokken die een open en vrije samenleving nastreven. Laat ons de rol van leiders van de vrije wereld op ons nemen.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Handelsbanden

Dat betekent dat wij de vrije handel moeten blijven nastreven. De geschiedenis leert dat vrijhandel tot meer welvaart en vrede leidt. Landen die handelen, voeren geen oorlog. Trump is van deze filosofie afgestapt en hanteert een ‘America First’-beleid dat gebaseerd is op de perceptie dat de winst voor één land per definitie verlies voor het andere is. In dat beleid is geen ruimte voor een Europees-Amerikaans vrijhandelsverdrag. Hier kunnen wij boos over zijn, maar beter is het om de handelsbanden met India, Japan en Zuid-Amerika aan te halen.

Als wij de wereld opener en toleranter willen maken, zal Europa ook op het gebied van defensie en inlichtingen voortgang moeten boeken. De Navo heeft het afgelopen jaar een flinke knauw gekregen sinds Erdogans Turkije dictatoriale trekken begint te vertonen en Trump zijn steun voor artikel 5, dat bepaalt dat een aanval op de één een aanval op allen is, niet wil uitspreken.

De nieuwe Amerikaanse president deelt liever informatie met de Russen dan met zijn bondgenoten

Poetin heeft al laten zien er niet voor terug te wijken delen van de landen aan onze oostgrens af te snoepen als dit volgens hem in het Russisch belang is. Europa stond erbij en keek er naar. Ook hier moeten we dus zelf verantwoordelijkheid nemen en een Europese Defensie Unie als pijler van de Navo oprichten.