Gun salafisten het martelaarschap niet

De Belgische politiek filosoof Dirk Verhofstadt wil salafistische organisaties verbieden, want hij beschouwt ze als een gevaar voor onze liberale democratie. Hij heeft gelijk dat ze een gevaar vormen, hij geeft daar goede voorbeelden van, maar ze verbieden zou een vergissing zijn.

Eerst de praktische bezwaren. Met een verbod bieden we salafisten het martelaarschap op een presenteerblaadje aan. Een verbod maakt het salafisme alleen maar aantrekkelijker voor jongeren, die zich tot het verbodene aangetrokken voelen. Daarnaast drijft een verbod salafisten ongetwijfeld ondergronds, waar ze nog moeilijker in de gaten te houden zijn.

En dan de principiële bezwaren. Moet iedereen zich conformeren aan de normen van wat Verhofstadt ‘onze liberale democratie’ noemt? Dat klinkt niet erg liberaal. Niet iedere salafist heeft het geluk gehad om in het kalifaat geboren te zijn, dus waarom zou je als Nederlandse salafist geen afwijkende maatschappijvisie mogen hebben? Het doet er niet toe dat salafisten de Nederlandse wet onderschikt vinden aan de Koran en de sharia, zolang ze zich maar aan de Nederlandse wet houden. Anders krijgen ze een prent of moeten ze brommen in de petoet.

Verhofstadt citeert instemmend de filosoof Karl Popper, die stelde dat we niet langer tolerant mogen zijn voor de intoleranten die tot doel hebben de tolerantie te gronde te richten. Ik vind het nooit zo sterk om Grote Denkers aan te halen teneinde je punt te maken, want wat Grote Denkers ooit gedacht hebben is zelden een-op-een toepasbaar op de zaak in kwestie.

Alternatief bieden De uitspraak van Popper klinkt vanzelfsprekend, maar ik vraag me af of je het salafisme actief moet bestrijden. Ik denk dat je het beter irrelevant kunt maken door een goed alternatief te bieden, bijvoorbeeld door moslims niet te discrimineren op de arbeidsmarkt. We moeten de salafisten jaloers maken door ze de vreugden van de vrijheid onder de neus te wrijven. We moeten ze ridiculiseren in de stijl van Charlie Hebdo. Niet verbieden, maar uitlachen. Vooralsnog moeten we erop vertrouwen dat de salafisten een minderheid onder de moslims blijven, ook al is iedere moslim een beetje salafist, volgens burgemeester Aboutaleb. Mochten ze echter ooit zo’n grote politieke factor worden dat ze onze democratie daadwerkelijk bedreigen, dan kunnen we altijd nog de wapens opnemen.