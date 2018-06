Gun die patiënt toch wietolie

Van de nieuwe richtlijn van het NHG voor de medicinale toepassing van wietolie, sta ik versteld. In plaats van medicinale wietolie te omarmen omdat een groeiende groep - vooral ouderen - er baat bij heeft en de olie een natuurlijk en goedkoop alternatief is voor allerlei dure medicijnen, wil het NHG dat de huisartsen wietolie nog slechts voorschrijven aan patiënten in de palliatieve fase, die niet geholpen zijn met de gangbare behandeling tegen pijn- en andere klachten.

Ik zie hierin vooral de bevestiging van de medicinale werking van cannabis (waarvan ik persoonlijk al jaren overtuigd ben) en de noodzaak dat ziektekostenverzekeraars wietproducten voor medicinaal gebruik gaan vergoeden. Lang niet iedere (ernstig) zieke kan de apothekersprijzen voor dit product opbrengen. Gelukkig is een groeiende groep huisartsen en specialisten inmiddels overtuigd van de positieve, medicinale effecten van wietolie dankzij goede ervaringen.

Een van de argumenten voor de nieuwe richtlijn van het NHG is dat cannabis niet als officieel geneesmiddel geregistreerd staat. Ik ben bang dat dit vooral zal worden opgevat als een uitnodiging voor farmaceuten om er een duur medicijn van te maken. Voor opiaten snap ik die redenering overigens wel. Opiaten (zoals morfine) zijn immers zwaar verslavend, maar dat is cannabis niet. Wiet is voor wat betreft het verslavingsgevaar vergelijkbaar met cafeïne en minder verslavend dan nicotine en alcohol.

Bijwerkingen

Een ander argument van het NHG is dat de bijwerkingen van cannabis niet bekend zijn. Misschien dat dit het NHG ertoe heeft aangezet om alleen stervenden wietolie toe te staan? Daarmee ontzegt het NHG een groep mensen die er baat bij heeft de toegang tot wietolie, terwijl een deel van die mensen geen goed alternatief heeft, soms zelfs vanwege de ernstige bijwerkingen van de reguliere medicijnen. Met de juiste begeleiding zijn bijwerkingen van cannabis, zoals misselijkheid of stoned en high worden, te voorkomen.

Ik vermoed dat het taboe op wiet een dominante rol heeft gespeeld in het opstellen van de richtlijn. Hoe de besluitvorming van het NHG in elkaar steekt weet ik niet en ik wil de integriteit van het NHG absoluut niet in twijfel trekken, maar ik kan het niet helpen dat ik me voortdurend afvraag of er in de aanloop van het besluit contact is geweest tussen het NHG en farmaceutenlobbyisten. Zonder op de stoel van een dokter te willen gaan zitten - ik ben slechts empirist - sta ik als voorzitter van stichting Suver Nuver in ieder geval open voor overleg. Mijn stichting verstrekt sinds 2015 wietproducten (voornamelijk olie) inclusief THC voor medicinale doeleinden op basis van kostprijs en solidariteit aan uitsluitend volwassenen. Wij voorzien hen van een uitgebreide bijsluiter met contra-indicaties en doseringsaanpassingen, mede om negatieve gevolgen zoals stoned of high worden te voorkomen, en brengen duidelijk onder de aandacht dat medicinale wietproducten in overleg met de behandelende arts gebruikt dienen te worden. Tientallen (huis)artsen en specialisten verwijzen inmiddels naar ons door. We werken samen met enkele artsen en wetenschappers en we zijn op zoek naar meer studenten en wetenschappers die onderzoek willen doen. Mijn stichting telt op dit moment ruim 9000 donateurs, grotendeels ouderen, en deze groep groeit.

Met onze sterke wiettraditie, de torenhoge ziektekosten en onze mogelijkheden op wetenschappelijk gebied, moeten we toch niet willen toestaan dat uitsluitend farmaceuten de ruimte krijgen om de medicinale toepassingen van cannabis uit te buiten, zoals nu al in Groot-Brittannië en in Uruguay gebeurt? Neem liever een voorbeeld aan een aantal staten in de VS, waar zieken met een doktersverklaring wietproducten voorgeschreven krijgen.