Grotere rol rechters om toeslagenaffaire te voorkomen? Dat is juist niet de oplossing

De toeslagenaffaire is voor velen aanleiding om politieke en institutionele veranderingen voor te stellen: van een nieuwe bestuurscultuur tot meer transparantie of een ‘nieuw sociaal contract’.

Voor juristen is het aanleiding om te pleiten voor het schrappen van het verbod op het toetsen van wetten aan de Grondwet. Zoals hoogleraar staatsrecht Aalt Willem Heringa onlangs beweerde in deze krant (Trouw, 24 september), zou de mogelijkheid om wetten aan de Grondwet te toetsen ervoor gezorgd hebben dat “rechters mogelijk eerder alert waren geweest bij de toeslagenaffaire”. Een dergelijke aanname is volkomen misplaatst, want rechters waren bij de toeslagenaffaire juist onderdeel van het probleem.

Actieve rol

Het dominante beeld in de Nederlandse media en onder juristen over de oorzaak van de toeslagenaffaire is dat de wetgever – het parlement en de regering – te strenge wetten heeft gemaakt en dat de rechter de wetgever passief heeft gevolgd. Dit beeld klopt niet, want het is juist de rechter die een actieve rol had door de wet verkeerd uit te leggen.

Op twee essentiële punten heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechtelijke macht, de toeslagenwetgeving te streng geïnterpreteerd. Hierdoor hield de Raad het onrechtvaardige beleid van de Belastingdienst langdurig in stand.

Ten eerste heeft de Raad van State de alles-of-nietsaanpak van de Belastingdienst lange tijd goedgekeurd. Dat wil zeggen dat de Raad in haar uitspraken stelde dat de Belastingdienst op basis van de wet mocht bepalen dat burgers die kleine administratieve fouten maakten, in het geheel geen recht op kinderopvangtoeslag hadden. Zo zijn er uitspraken waarin de Raad van State instemt met de aanpak van de Belastingdienst om (tien)duizenden euro’s terug te vorderen van ouders die slechts een paar honderd euro aan ontvangen toeslagen niet aantoonbaar hadden gebruikt voor kinderopvang. Op dit punt heeft de Raad van State pas eind 2019, twee weken voordat de commissie-Donner een kritisch rapport over de toeslagenaffaire publiceerde, toegegeven dat ze de wet verkeerd heeft uitgelegd.

De tweede fout betreft de 100 procent-terugvorderingsplicht. Lange tijd heeft de Raad van State gesteld dat uit de toeslagenwetgeving volgt dat de Belastingdienst verplicht is om de toeslag terug te vorderen die een burger heeft ontvangen als later blijkt dat men er geen recht op had. Dit klopt niet.

De Awir, zoals juristen deze wet noemen, stelde namelijk uitsluitend dat de burger teveel ontvangen toeslagen moet terugbetalen. Een betalingsplicht (gericht aan een burger) is niet hetzelfde als een terugvorderingsplicht (gericht aan de Belastingdienst). Dit is een belangrijk verschil: de Belastingdienst stelde namelijk dat de wet geen ruimte bood om in schrijnende gevallen toeslagschulden kwijt te schelden, terwijl die ruimte er wel degelijk was.

Verkeerde uitleg

De Raad van State heeft nooit erkend dat zij op dit elementaire punt in de fout is gegaan. Zij heeft haar uitleg van de Awir wel gewijzigd, maar heeft deze nieuwe uitleg niet op juridische gronden beargumenteerd. De ‘ernst en omvang’ van de financiële gevolgen voor de getroffen ouders waren de enige reden om de wet eind 2019 anders uit te leggen. Daarmee houdt de Raad vast aan het beeld dat de wet te streng was en de wetgever alle schuld draagt. Dat terwijl de Raad de wet consequent verkeerd heeft uitgelegd en niet heeft gemerkt dat haar foute uitleg van de wet tot zeer schrijnende en onrechtvaardige uitkomsten leidde.

Het pleidooi om het toetsings­verbod op te heffen ter voorkoming van een volgende toeslagenaffaire slaat de plank dus volledig mis. Rechters kwamen niet met de oplossing, maar vormden een integraal deel van het probleem. In plaats van te pleiten om de macht van de rechters te vergroten, is bescheidenheid onder juristen meer op zijn plaats.

