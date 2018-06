Grote zonneparken bedreigen de natuur: stel nieuwe regels op

Windmolens roepen steeds meer verzet op van omwonenden en burgers klagen ook over grote zonneparken: dat zijn vaak glimmende vlakten die landbouwgrond kosten en de natuur bedreigen.

De tegenstanders van grootschalige zonne-energie hebben er nu een argument bij: de biodiversiteit. Er zijn weliswaar nog geen sluitende studies verricht naar het precieze effect van al die zonnepanelen op flora en fauna, maar natuur- en landschapbeschermers slaan alvast alarm. Hun angst lijkt logisch: zeker bij grote zonneparken zijn de zonnecollectoren zó opgesteld dat zon en regen de bodem nauwelijks kunnen bereiken. Het bodemleven zal daardoor ernstig verarmen.

De waarschuwing komt net op tijd. Om aan ‘Parijs’ te kunnen voldoen moet Nederland nog meerdere honderden hectares voor zonnepanelen vrijmaken. Er is zoveel grond nodig dat je het niet redt met ecologisch ‘waardeloze’ gebieden als vuilstortplaatsen, industrieterreinen of uitgeputte landbouwpercelen. Mogelijk komen we verder als ook de daken van huizen en bedrijven worden voorzien van zonnecollectoren.

Toch is het te betwijfelen of bedrijven die nu in grootschalige zonne-energie investeren daar oren naar hebben. Want grootschaligheid is hun businessmodel: die maakt iedere kilowattuur relatief goedkoop.

Die aanpak wordt ook bevorderd door de manier waarop de overheid subsidie verleent. Zo worden contracten voor grote zonneparken voor vijftien jaar afgesloten, waarbij de maximale subsidieduur dus leidend is. En gemeenten werken daaraan mee, door precies voor die subsidieduur een exploitatievergunning af te geven.

Wie dus paal en perk wil stellen aan deze ontwikkeling, wie liever ziet dat bijvoorbeeld alle daken van de stad, oude stortplaatsen of verloederde bedrijfsterreinen worden omgebouwd tot zonnepark, zal de subsidieregeling voor zonne-energie én het vergunningstelsel moeten herzien. Goed ruimtelijk ingepaste initiatieven moeten worden beloond, wat ook nog goed is voor het draagvlak. Iedereen een zonnedak, dat is het beste.

Door aanpassing van de subsidieregels kan ook worden voorkomen wat eerder fout ging bij menig windturbine. Die worden nu geregeld ver voor einde levensduur vervangen en verkocht aan landen die er veel voor bieden. Te vrezen is dat bij ongewijzigde regels voor zonneparken hetzelfde dreigt, als de subsidietermijn van vijftien jaar erop zit. Daar zit niemand op te wachten.

