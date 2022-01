Grootschalig negeren van vuurwerkverbod laat zien dat de overheid al haar gezag kwijt is

Op de website van de rijksoverheid lees ik dat er een vuurwerkverbod is tijdens oud en nieuw 2021-2022. Tijdens de jaarwisseling is verkopen, vervoeren, buitenshuis bezitten en afsteken van oudejaarsvuurwerk verboden.

Ik zocht ernaar omdat ik me tijdens de jaarwisseling afvroeg of er nu wel of geen vuurwerkverbod was. Kort na de kerst hoorden we al regelmatig knallen. Dat werd erger op oudejaarsdag. En naarmate de klok dichterbij het nieuwe jaar kwam, ontstond een orgie van geluid, kort daarna gevolgd door de gloed van vuurpotten en grote hoeveelheden ontploffende vuurpijlen. Het leek bijna weer oorlog.

Een lachertje

De feitelijke gebeurtenissen maken de bovengenoemde tekst van de rijksoverheid tot een lachertje en dat is zonder meer ernstig. Als de bevolking op deze schaal rechtsregels negeert, kan dat een daad van protest zijn of een teken dat de overheid alle gezag verloren heeft. Ik vrees dat beide van toepassing waren en dat is voor onze democratie een giftig mengsel. Protest ligt voor de hand als mensen het gevoel krijgen dat er over hen heen wordt gewalst. Als beslissingen genomen worden zonder voldoende rekening te houden met hun behoeften, en vooral als dat steeds weer gebeurt.

Ze hebben het zorgschandaal zien langskomen. Ze hebben de positie van de gemeenten en de serviceverlening zien verslechteren. Ze zien de bevolkingsaantallen toenemen door externe toevoegingen en de woningtekorten eveneens. Huisjesmelkers hebben vrij spel. Spontaan dwars zijn en lekker toch vuurwerk afsteken is dan een makkelijk protest. Maar gezien de omvang en letterlijk explosieve kracht niet echt onschuldig meer.

Minder gezag dan Pipo de Clown

Nog erger is de indruk dat de overheid alle gezag heeft verloren. Als een afgekondigde regel op zo grote schaal niet serieus wordt genomen, is het niet vriendelijker te formuleren. Dat politie en boa’s nog vóór de jaarwisseling aankondigden dat ze niet echt op de naleving van het afgekondigde verbod zouden toezien, draagt verder bij aan het beeld van een overheid met minder gezag dan Pipo de Clown.

Ik vind het ongelooflijk dat een premier, die dit alles heeft laten gebeuren, meent dat hij zich zomaar weer als nieuwe regeringsleider kan presenteren. Hier zit iets fundamenteel fout. Als dit nog een poosje voortduurt, komt onze democratie ernstig in gevaar.

