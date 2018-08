Groningen is geen ruïne. Maar een topbestemming.

Binnen is de verrassing: de kerk heeft unieke plafondschilderingen. Gauw foto’s maken.

Nee, dit is niet Italië; geen stadje uit een buitenlandse reisgids. Dit is gewoon Groningen. Het dorp Middelstum is een van de stilste plekken van Nederland. Wat is het er mooi.

In het voorjaar deed een Groninger actiegroep een recalcitrante oproep. Het werd tijd voor positieve aandacht voor Groningen. De actiegroep was bang dat de rest van Nederland de interesse aan het verliezen is in het lot van de Groningers, na de zoveelste aardbeving. Misschien was Groningen te onbekend, en zat daar een probleem? “Ga bij elkaar op bezoek, maak excursies door het bevingsgebied, kom op scheuren-safari!”, vonden de actievoerders.

Op het platteland van Groningen staan de fraaiste villa’s, boerderijen en de oudste kerken van Nederland

Zelfs al was dat laatste enigszins gekscherend bedoeld, ze hadden een punt. De Groningers zelf weten iets wat de rest van Nederland pas na de aardbevingen begint te ontdekken. Op het platteland van Groningen staan de fraaiste villa’s, boerderijen en de oudste kerken van Nederland. De gasbel ligt onder de statige villa’s van Loppersum, vele daarvan ontworpen door architect Oeds de Leeuw van Wieland. Het gas wordt gewonnen van onder mooie huizen van de Amsterdamse School, in bijvoorbeeld Onderendam. Onder herenboerderijen bij Zeerijp. Veel van dat moois werd gebouwd toen Groningen dankzij het graan honderd jaar geleden zijn ‘champagnejaren’ beleefde.

Ook de boerderij van Wik Blok, vlak onder Bedum, is zo’n schitterend Gronings pand. Met haar echtgenoot Jaap Robbe opende ze een paar jaar geleden achter de boerderij een natuurkampeerterrein, midden in aardbevingsgebied. Blok zegt: Groningers zijn al jaren veel te bescheiden over hoe bijzonder hun platteland is. “Het zijn geen grootse attracties die we hebben. Maar juist dat kleinschalige is bijzonder: dorpjes zonder nieuwbouw, gehuchten met een huiskamercafé uit 1860. Hier kom je voor verborgen pareltjes.”

Met andere nieuwe horeca-ondernemers probeert ze plannen te maken om het Groninger platteland bekend te maken als vakantiebestemming. Hun droom: meer toerisme, maar dan niet van de standaard-soort. Achter de boerderij worden ook theatervoorstellingen gehouden, in het weiland.

Alleen de scheuren, hoe verkoop je die? Op de boederij van Wik Blok zijn ze weg. Steen voor steen werd de gevel na de aardbevingen opnieuw opgebouwd, op eigen kosten. Zo is in het hele gebied gemetseld, gerepareerd (en gesloopt).

Groningen is geen ruïne. Maar een topbestemming.

