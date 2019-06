Groningen is crisisgebied, dus de aardbevingen vergen crisisaanpak

Met verbijstering aanschouwen velen de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen. Een slepende kwestie met duizenden gedupeerden. Het gestuntel van minister Wiebes en zijn voorgangers leidt slechts tot een juridisch steekspel, stroperigheid en ergernis, maar niet tot oplossingen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen typeerde recentelijk de situatie in Groningen als een crisis. Een belangrijk signaal. De autoriteiten realiseren zich klaarblijkelijk (nog) niet wat deze uitspraak betekent. De aardbevingsproblematiek had gezien de impact allang als een crisis moeten worden aangemerkt. Een crisis rechtvaardigt urgentie en doorzettingsmacht. De belangen van de gedupeerden staan centraal en het biedt autoriteiten de mogelijkheid noodwetgeving en noodfondsen te activeren. Veel efficiënter dan uitzichtloos blijven polderen en wegzakken in het drijfzand van onkunde en besluiteloosheid.

Wat moet er dan nu gebeuren? In de eerste plaats moet de aardbevingsproblematiek niet als een economisch vraagstuk worden beschouwd, maar als een veiligheidsprobleem. Dit betekent dat de veiligheidsregio Groningen de regie moet overnemen en een taskforce aardbevingen moet samenstellen, waarin alle betrokken publieke en private partijen samenwerken. De aanpak van de crisis krijgt zo een ‘gezicht’.

Generaal pardon De taskforce zal onvermijdelijk besluiten tot een generaal pardon voor de Groningers. Alle materiële schade aan de woningen binnen de aardbevingsgebieden moet worden vergoed. Ga ook ruimhartig om met de immateriële schade en bied nazorg aan hen met lichamelijk en/of psychisch letsel. Stel Giro555 open voor noodhulp aan de Groningers Concrete doelen formuleren en snelheid in handelen zijn cruciaal. Start nog deze zomer en probeer in de zomer van 2020 alle schade te hebben hersteld. Stel Giro555 open voor noodhulp aan de Groningers. En er zal transparant en eerlijk moeten worden gecommuniceerd met de Groningers. In crisissituaties staat namelijk relatiecommunicatie centraal in plaats van reputatiecommunicatie, waar het politici en multinationals doorgaans om te doen is. Deze crisisaanpak met het generaal pardon als katalysator zal met zekerheid tot het gewenste resultaat leiden. Minister Wiebes moet zo snel mogelijk van dit ‘crisisdossier’ worden gehaald. Alle Groningers snakken naar een gewijzigde koers. Het roer moet nu echt om, met dank aan het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen!

