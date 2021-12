Ik had mijn zwager uit Amerika aan de lijn. Bij het bespreken van de toestand in onze werelden vertelde hij iets dat me verraste. In zijn bedrijf worden werknemers geleidelijk aan weer op kantoor verwacht en daarbij wordt van hen geëist dat ze gevaccineerd zijn. Het leek me totaal on-Amerikaans. Nergens wordt de individuele vrijheid zo bezongen en verheerlijkt als daar, en dan schuiven ze zo gemakkelijk de onaantastbaarheid van het lichaam aan de kant?

Maar het was toch echt zo, en zaterdag werd het bevestigd door James Kennedy, die in deze krant beschreef hoe de VS van oudsher ‘een land van vaccinatiedwang’ is. Mij schoot te binnen dat we in Nederland eigenlijk te maken hebben met eenzelfde paradox: het zijn de liberale partijen VVD en D66 die vooropgaan in het streven naar vergaande beperkingen voor niet-gevaccineerden, het zijn partijen met meer gemeenschapszin (ChristenUnie en GroenLinks) die daar grote moeite mee hebben, om mij tot de hoofdlijnen te beperken.

Liberale partijen zijn probleemoplossers geworden

Dat onze liberale partijen niet altijd even liberaal zijn, lijkt me een gevolg van het pragmatisme, zoniet de technocratie, die in hun politieke cultuur is geslopen; ze zijn pro­bleemoplossers geworden, met weinig geduld voor de onderliggende vragen. Die worden weggewapperd of op het bord gelegd van experts; het deskundige advies bepaalt vervolgens de politieke richting, de politici zelf storten zich op de uitvoering, een halfuurtje avondklok meer of minder, die categorie. Maar het virus is ongenadig, ook voor regering en volksvertegenwoordiging. De dilemma’s die de huidige golf met zich meebrengt – en wie weet wat de omikronvariant daar nog aan toevoegt – maken wegduiken onmogelijk; grondrechten botsen nu zo hevig dat de politiek niet om duivelse keuzes heen kan. Hoeveel grondwettelijke rechten van burgers moeten sneuvelen vanwege de grondwettelijke plicht van de overheid om de volksgezondheid te bevorderen?

Wat tot dusver gebeurde was al ingrijpend, met de avondklok van begin dit jaar als ernstigste maatregel, maar dat waren nog collectieve beproevingen. Wat nu op tafel ligt via 2G en vaccinatieplicht maakt onderscheid tussen burgers en burgers, en schendt de lichamelijke integriteit van het individu.

Ik zeg dit niet omdat ik vind dat deze stappen nooit ofte nimmer gerechtvaardigd zouden kunnen zijn, maar omdat we wel moeten beseffen hoe ver ze gaan. Het is waar dat de burgerlijke rechten of vrijheden nooit absoluut zijn – ‘het recht om mijn arm te strekken, houdt op waar jouw neus begint’, schreef Folkert Jensma in NRC, verwijzend naar wat hem ooit in de collegezaal was geleerd. Het valt echter nog niet mee die waarheid toe te passen in de concrete situatie van een pandemie. De beperkingen die aan de arm worden opgelegd moeten in verhouding staan tot het gevaar dat de neus loopt, maar hoe bepaal je dat? Ik ben geneigd te denken dat het leven zelf de doorslag geeft: als het leven van de een op het spel staat, heeft de vrijheid van de ander geen voorrang meer. Dan zitten we in code zwart.