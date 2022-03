Groente en fruit in plaats van fastfood? Dan moet je die wel kunnen betalen

Mijn vierjarige dochtertje kijkt op Netflix graag naar Wafeltje en Mochi, een Amerikaanse kinderserie over eten. Wafeltje en Mochi ontsnappen aan ‘het land van bevroren voedsel’ (lees: ongezond diepvriesvoer) en worden werk­nemers in de gezonde supermarkt van ene mevrouw Obama. Inderdaad, Michelle ­Obama, die zich in haar tijd als first lady al bezighield met de strijd tegen obesitas. De gezond-etenboodschap zit ook in het door haar geproduceerde Wafeltje en Mochi. Bij de volwassen meekijker roept de serie soms wat ergernis op, door de nogal politiek correcte obsessie met identiteit en ook door de gedachte dat gezond eten voor iedereen een vrije keuze is, maar verder is het een in­formatief en vermakelijk programma. Er spreekt in ieder geval een visie op voeding én mens-zijn uit.

Onlangs kondigde staatssecretaris van ­volksgezondheid Maarten van Ooijen aan de wettelijke mogelijkheden te gaan onder­zoeken om gemeenten in staat te stellen fastfood te weren. Deze Michelle Obama van de Lage Landen is er namelijk achter gekomen dat in wijken waar veel fastfood te krijgen is, bewoners ongezonder zijn (joh!). Er zijn buurten waar één op de drie kinderen te zwaar is. Daarom moet het aantal snackzaken omlaag en moeten er meer gezonde alternatieven beschikbaar komen. Van Ooijen op Radio 1: “Dan eet je soms een keer een patatje en de andere keer ga je voor die gezonde keuze”.

Keuzevrijheid is schijnvrijheid als gezonde opties ontbreken

Gezondheid als keuze – daar is-ie weer. Moet je natuurlijk wel kunnen betalen. De wijken waar de fastfoodconsumptie welig tiert, zijn vaak arme wijken. Keuzevrijheid is schijnvrijheid zolang gezonde opties duurder zijn dan ongezonde. Daarom wil de staats­secretaris ook de btw op groente en fruit naar nul terugbrengen. Dat kan even duren: de ICT van de Belastingdienst werkt niet mee, het afbakenen van wat gezond voedsel is, blijkt conceptueel nogal problematisch (tip voor de staatssecretaris: kijk een seizoentje ­Wafeltje en Mochi), en dan zijn er nog Europese regels die uitzonderingen op de btw-wetgeving moeilijk maken.

Beleid zonder visie

Die complicerende factoren zijn helemaal niet nieuw. Ze maakten al deel uit van het debat toen het vorige kabinet in 2019 de btw juist verhoogde, van 6 naar 9 procent. Deskundigen en maatschappelijke organisaties waarschuwden toen al voor het duurder maken van gezond voedsel. Precies de par­tijen die destijds samen verantwoordelijk waren voor de btw-verhoging vormen nu een ­kabinet dat het allemaal anders wil doen.

Wat hetzelfde is gebleven is het mensbeeld dat uit het beleid spreekt: je kunt het gedrag van het volk tweaken met een financiële ­ingreep hier en een geldelijk prikkeltje daar. Het is wat we inmiddels gewend zijn na twaalf jaar leven in een Ruttiaans universum: beleid zonder visie, zelfs geen visie op zoiets basaal menselijks als eten.