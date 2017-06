GroenLinks is nooit een echte groene partij geweest

"GroenLinks heeft gewoon doelbewust een unieke kans laten glippen om voor het eerst in zijn bestaan Nederland te gaan medebesturen. Een doodzonde in een land waar geen meerderheidsstelsel bestaat en waar je dus altijd een compromis moet sluiten om minstens een deel van je idealen te realiseren.

Kun je zomaar jarenlang vanaf de oppositiebankjes van alles en nog wat dapper gaan roepen en laf het hazenpad kiezen als de mogelijkheid zich voordoet om enkele van je woorden in daden om te zetten? Hoe geloofwaardig zullen dan al die voorstellen, berispingen, tirades en verontwaardigde kreetjes zijn, die GroenLinks de komende vier jaar in zijn interruptiemicrofoon zal brabbelen?"

De situatie tijdens de formatie van 2007 was dan wel anders omdat GroenLinks maar 7 zetels had, terwijl het er nu twee keer zoveel zijn. De positie van GroenLinks is dus nu steviger en het argument van Femke Halsema toen dat haar partij naast het grote CDA in de ‘verdrukking’ zou komen, geldt niet meer. Van de vier beoogde partijen voor een coalitie, VVD, CDA, D66 en GroenLinks, is die laatste club met tien zetels winst de grootse winnaar van de laatste verkiezingen.

Nonchalant

Helaas vrees ik dat ik over tien jaar, bij een zoveelste formatie, ongeveer hetzelfde als in 2007 of 2017 zou kunnen schrijven: GroenLinks is zijn principiële paragraaf alweer tegengekomen en slentert nonchalant naar de comfortabele kobaltblauwe oppositiestoeltjes. Nu zullen de vele Trouw-lezers die op GroenLinks stemmen, zoals ik vroeger, zich afvragen: maar wat heb ik aan zo’n partij die als de dood is om de regeringsverantwoordelijkheid te grijpen die haar wordt aangeboden? Niets dus. Daarom moet er na 27 jaar politieke nutteloosheid met GroenLinks een kentering plaatsvinden.

En anders moet de partij van Marianne Thieme het proberen en haar naam in Milieupartij voor Mensen en Dieren veranderen.

Wij die snakken naar een keiharde politiek voor een beter milieu, tegen klimaatverandering en voor duurzame energie. Wij die van de dagelijkse brij van fijnstoffen af willen om beter te kunnen ademen in onze steden. Wij die de bevolkingsexplosie in de wereld hoog op de agenda willen zetten, zodat er straks geen drie of vier planeten nodig zijn om onze (klein)kinderen te voeden. Wij die ons land tegen het steeds hoger kruipende water willen beschermen. Wij eisen het recht op een echte groene partij.

Geen club dilettanten meer die het groene ideaal heeft gekaapt en geperverteerd om haar eigen oppositiebestaan te verzekeren. GroenLinks is in 27 jaar nooit een echte groene partij geweest. Het hoeft ook niet, als we maar over een redelijk alternatief kunnen beschikken. En anders moet de partij van Marianne Thieme het proberen en haar naam in Milieupartij voor Mensen en Dieren veranderen. Dan zullen we GroenLinks even hard laten vallen als die partij dat dezer dagen met het lands- en milieubelang heeft gedaan.