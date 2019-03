GroenLinks is niet antisemitisch: de partij geeft juist het goede voorbeeld

Op 16 januari heeft het GroenLinks-congres een resolutie aangenomen die opkomt voor de vrijheid van activisten om Israël met boycotacties tot respect voor de rechten van de Palestijnen te bewegen. Die resolutie is hoogst actueel: de Israëlische regering voert tegen de zogeheten BDS-beweging (Boycot, Desinvesteren en Sancties), die deze boycots entameert, een vuile oorlog. De Israël-lobby reageerde furieus. Het Cidi besmeurde GroenLinks met Israëlische propaganda dat de BDS-beweging antisemitisch is en banden met terreurgroepen heeft (Opinie, 28 februari). Het Joodse weekblad NIW verweet GroenLinks ‘achter de vernietiging van de Joodse staat’ te zijn gaan staan.

De resolutie houdt mijn hoop levend dat de politiek ooit een eind gaat maken aan de rechteloosheid van de Palestijnen

Hier vragen enkele zaken om verduidelijking. Eén: de resolutie van GroenLinks was enkel gericht op de vrijheid van meningsuiting ten aanzien van BDS, conform staand kabinetsbeleid dat BDS aanmerkt als ‘een middel dat juist past in een democratische rechtsstaat’.

Twee: BDS heeft tanden, maar is geweldloos. Het is een reactie op Israëls uiterst gewelddadige bezetting. Die bezetting duurt inmiddels 52 jaar en gaat over in annexatie, ten koste van een onafhankelijke Palestijnse staat. Welke staat wordt hier existentieel bedreigd?

Drie: BDS hanteert het internationaal recht als leidraad. Het beleid van de Israëlische regering jegens de Palestijnen schendt het internationaal recht juist. Cidi en NIW willen dat uit alle macht buiten beeld houden.

Dubbele standaarden Op grond van de omstreden definitie van antisemitisme die is opgesteld door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), beschuldigde NIW GroenLinks zelfs van Jodenhaat. Omdat de partij dubbele standaarden zou hanteren door gedrag van Israël te verlangen ‘dat niet wordt verwacht of geëist van enig ander democratisch land’. Het onmiskenbare verval van de Israëlische democratie daargelaten: welk ander democratisch land bezet het land van een ander volk? Hier zien we opnieuw hoe de IHRA-definitie wordt misbruikt om elke weerstand tegen Israëls bezettingsbeleid te diskwalificeren. Van de Palestijnen wordt capitulatie verlangd en ook wij dienen ons bij dat beleid neer te leggen. Dat mag en zal niet gebeuren. De resolutie van GroenLinks houdt mijn hoop levend dat de politiek ooit een eind gaat maken aan de rechteloosheid van de Palestijnen. Ook in Israëls belang – want de weg van bezetting en annexatie is een doodlopend spoor.

