GroenLinks had beter moeten opletten, vindt de directeur van het Cidi

Met verbazing las ik de column van ­Stevo Akkerman over antisemitisme (Trouw, 25 februari). Akkerman beweert dat het Cidi GroenLinks ‘in verband heeft gebracht’ met antisemitisme en terrorisme. Dat is onjuist, framend en schadelijk. GroenLinks nam onlangs een resolutie aan die de inzet van de boycotbeweging BDS presenteert als legitiem middel in de ‘Palestijnse strijd voor rechtvaardigheid’. Het Cidi heeft, in tegenstelling tot wat Akkerman beweert, GroenLinks nooit in verband gebracht met antisemitisme of terrorisme. Het lijkt of GroenLinks niet inziet dat standpunten van deze beweging regelmatig gepaard gaan met uitingen van antisemitisme. Bovendien heeft zij banden met terreurgroepen en is daarom geen vredelievende organisatie.

Er wordt al te vaak beweerd dat de beschuldiging van antisemitisme slechts zou worden gebruikt om critici van Israël het zwijgen op te leggen. Dat is niet het geval

Door een vaag gebruik van de term ‘bezetting’ suggereert de BDS-beweging dat heel Israël wordt bezet en bestrijdt daarmee het bestaansrecht van de staat Israël. Zij eist zelfbeschikkingsrecht voor de Palestijnen, maar ontkent het Joodse volk dit recht.

Tweestatenoplossing Het Cidi is voorstander van een tweestatenoplossing en zelfbeschikkingsrecht voor zowel Israëliërs als Palestijnen. Ook GroenLinks zegt voorstander te zijn van een tweestatenoplossing, maar omarmt nu een beweging die het bestaansrecht van Israël ontkent en ondermijnt. In de maatschappelijke discussie omtrent antisemitisme wordt al te vaak beweerd dat de beschuldiging van antisemitisme slechts zou worden gebruikt om critici van Israël het zwijgen op te leggen. Dat is niet het geval. De Europese IHRA-werkdefinitie antisemitisme helpt juist een helder onderscheid te maken tussen legitieme kritiek op Israël­­ en antisemitisme. Ook wanneer kritiek op Israël niet antisemitisch is, is deze niet altijd terecht en blijft het Cidi de discussie hierover aangaan.

Geen smoesje Antisemitisme is een reëel probleem waar helaas steeds meer landen – ook Nederland – mee kampen. Het signaleren ervan is geen smoesje om kritiek op Israël te doen verstommen. De schandalen in de Britse Labourpartij laten zien dat antisemitisme vandaag de dag regelmatig wordt verhuld als kritiek op Israël. Het is niet alleen aan he tCidi maar juist ook aan critici van Israël om het onderscheid te bewaken. Akkerman moet zijn pijlen dan ook niet richten op het Cidi, maar op GroenLinks. Niet het Cidi, maar GroenLinks legitimeert immers een beweging die het bestaansrecht van Israël ontkent.

