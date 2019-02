Groene Rattenvangers bij de kinderdemonstratie

Een klimaatdrammer, laat staan een ‘Groene Khmer’, ben ik evenmin. En hoewel ik sympathiek sta tegenover kinderfuifjes op het Malieveld, met op borden leuzen als ‘Eat pussy, not cows’, ‘Fuck me not the climate’, ‘Ride dicks not cars’, heb ik mijn twijfels over Groene Rattenvangers van Hamelen die je hier en daar langs een kinderdemonstratie ziet opduiken. Toevallig zag ik er donderdag een die ik eerder in de week in de Tweede Kamer zag debatteren.

Ik heb het nu over de interruptie dinsdag tussen de gemene en slinkse populist Geert Wilders (PVV) en het aangename en immer glimlachende lid van de happy few Rob Jetten (D66). De populist had in het Instagram-account van de D66-fractievoorzitter kiekjes die in verre landen waren geschoten, stiekem geteld. In zijn spionnenboekje noteerde hij vervolgens een twintigtal vlieg- en vakantiereizen van Rob naar landen als Ethiopië, Iran of Oman. “Hypocriet!” (ik had liever ‘klimaathuichelaar’ gehoord) brulde de volksmenner. Ik schrok. Natuurlijk weet ik dat het persoonlijke ook politiek is. Maar geldt dit alleen voor politici en niet voor betwetercolumnisten? Met angst en beven ging ik bij mezelf op onderzoek.