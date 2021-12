Groen Licht ging bij mij gisteren niet aan, EU-landen zijn niet net zo erg als Loekasjenko

Gisteren werd de actie ‘Groen Licht’ gehouden waarbij de Europese Commissie werd opgeroepen om ‘het schenden van mensenrechten aan de Europese grens niet te normaliseren’. Het gaat hier om de ‘pushbacks’ aan de buitengrenzen van Europa, in het bijzonder om de duizenden migranten die aan de Poolse grens zijn gestrand. De Wit-Russische president Loekasjenko heeft de laatste maanden migranten in diverse moslimlanden geronseld en met een soort luchtbrug naar Minsk gebracht om ze vervolgens bij de Poolse grens te lozen. Deze ‘hybride oorlog’ om de EU te destabiliseren is door Loekasjenko geïnitieerd na EU-sancties die Groen Licht-activisten onderschrijven.

Gisteren las ik de opiniebijdrage in Trouw van Tineke Strik, (europarlementariër voor GroenLinks) en Maartje Terpstra (Vereniging Asieladvocaten). In deze tekst is een aantal punten mij opgevallen. Allereerst het systematische gebruik van het woord ‘vluchtelingen’ door de auteurs terwijl we nu weten dat het overgrote deel van de mensen aan de Poolse grens niet op de vlucht waren. Ze maakten gebruik van de illegale immigratieroute die Loekasjenko voor hen had geopend en van de faciliteiten (visa, vervoer en eerste opvang in Minsk) die door hem werden geboden. Veelal kwamen ze uit Irak en hoopten op een betere economische toekomst in Europa, daarbij het asielrecht misbruikend. Er waren gevallen van hele families, soms bestaand uit 16 leden, die er tienduizenden euro’s voor over hadden om de EU binnen te dringen.

Om het gebruik van de term ‘vluchtelingen’ enigszins te rechtvaardigen, suggereren de auteurs dat tussen de asielmigranten zich ook Wit-Russische journalisten bevonden: ‘Je zou maar als kritische journalist vervolging vrezen door Loekasjenko, en worden teruggedreven naar zijn rechtsmacht’. Als de auteurs over informatie over die journalisten beschikken dan graag namen, rugnummers of aantal noemen. Kwalijker vind ik de vergelijking van EU-landen met dictator Loekasjenko: ‘Op deze wijze maken Europese landen zich schuldig aan dezelfde misdaad als Loekasjenko; ze voeren strijd met hun buurland ten koste van de rechten en gezondheid van mensen’. Noch de EU noch Litouwen en Polen ‘voeren strijd met hun buurland’. Ze waren zich primair aan het verweren tegen de schandelijke aanvallen van Loekasjenko, over de rug van geronselde migranten, door hun grenzen te sluiten en te bewaken. Om nu Europese landen te betichten van ‘dezelfde misdaad als Loekasjenko’ getuigt van intellectuele wereldvreemdheid en misinterpretatie van feiten. Alvorens EU-landen met Loekasjenko te vergelijken moeten de auteurs beseffen dat deze dictator de laatste verkiezingen heeft gestolen, protesterende demonstranten massaal liet arresteren en soms martelen, oppositieleiders tot soms 15 jaar cel heeft veroordeeld, een vliegtuig heeft gekaapt om een criticus op te kunnen pakken en uiteindelijk migranten heeft misbruikt. Omdat ik zeker weet dat ‘Europa niet afzakt tot de waarden van Loekasjenko’, heb ik thuis geen groen licht laten branden.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.