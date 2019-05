Groen Amsterdam: gekkenwerk of noodzaak?

De stad moet schoner worden en stiller. Een waanzinnig plan? Of is dit de trend die je ook in andere grotere Europese steden ziet, al langer zelfs? Berlijn weerde per 1 januari 2008 met een milieuverordening bepaalde auto’s uit de binnenstad. Twee jaar later werden de regels aangescherpt. Nu zijn er zeventig steden in Duitsland die al te vervuilende auto’s uit de binnenstad weren.

Om een auto te delen, hoef je niet rijk en hoogopgeleid

te zijn

Amsterdam gaat veel verder. Zelfs het bootje mag na 2025 niet meer, wanneer dat een dieselmotor heeft. Daarmee treft het bestuur sommige Amsterdammers zo ongeveer in hun ziel. Sómmige Amsterdammers, want de meeste bewoners van Zuidoost of andere wijken aan de rand van de stad hebben geen bootje in de gracht. Dus die maatregel van het als elitair omschreven college van GroenLinks, PvdA, SP en D66 treft dan misschien juist wel de elite.

Het Amsterdamse college heeft met deze plannen het verwijt gekregen dat het de gewone burger de stad uit jaagt. Want wie kan een elektrische auto betalen? Laadpalen staan vooral in wijken met dure huizen.

Of is dat te traditioneel gedacht? Wil de komende generatie nog wel een eigen auto voor de deur? Vinden jongeren het wel leuk om met een bootje met ronkende motor door de overvolle gracht te varen, met vooral toeristen om zich heen? De huidige stadsjongere zit, in mijn ervaring, helemaal niet te wachten op een auto. Een duur ding waarvoor je enorm veel parkeergeld moet betalen. Fietsen gaat sneller, in de stad.

Burgerinitiatieven Er is een andere trend. De Trouw Duurzame 100 concentreert zich dit jaar op burgerinitiatieven. Daar zijn er genoeg van om ze een bondgenoot van de overheid te laten zijn. Burgers wekken samen stroom op met coöperatieve windparken, ze beheren moestuinen, ze planten voedselbossen aan. Ook zijn er buren die met een hele of halve straat een auto delen. Alles bij elkaar nooit genoeg om een hele stad te verduurzamen, maar wel belangrijk genoeg om een bijdrage te leveren. Ook zijn die burgerlijke duurzaamheidsinitiatieven een antwoord op het verwijt dat duurzaamheid een eco-elite creëert. Want om een auto te delen, hoef je niet rijk en hoogopgeleid te zijn. Scheelt de gemeente Amsterdam ook weer wat laadpalen. Dat een plan om de stad schoner te maken niet mag leiden tot het gedwongen vertrek van burgers met een kleinere portemonnee, daarover is ieder het wel eens, ook Sharon Dijksma, de PvdA-wethouder die het plan vorige week naar buiten bracht. De vraag is: heeft een dichtslibbende stad als Amsterdam wel een andere keuze?