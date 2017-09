Griet Op de Beeck heeft alsnog woorden gegeven aan de ervaring uit haar jeugd

Het was heel laat op de avond, het was donker, de brug was hoog, en ze was al over de railing geklommen toen die chauffeur met zijn lichten had geflitst. Dat had haar tegengehouden. “Er is altijd iemand die wél om je geeft”, besefte ze, “ook al is het een wildvreemde”.

Ik wist ook nog dat ze in die uitzending had gezegd dat onvoorwaardelijke liefde tussen ouders en kinderen alleen bestaat van de kant van de kinderen. Dat vond ik pijnlijk om te horen als kind, en nog pijnlijker als ouder.

En ik wist nog dat ze iets heel belangrijks had geformuleerd over de kunst van het schrijven, over de noodzaak om het donker in jezelf te zoeken en te schrijven over precies datgene waarover je liever zou zwijgen. “Uw grootste noden zijn uw grootste troeven.”