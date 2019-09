Greta, en de leegte die in sommige zielen huist

Raar eigenlijk: slechte mensen zijn erg, en goede mensen ergerlijk. Het ligt aan onszelf natuurlijk. Maar soms ook wel een beetje aan hen, denk ik. Of zou dat mijn kwade geweten zijn?

Eerst een herinnering. Vorig jaar nam ik deel aan een van de ‘Trouw in het land’-avonden. De locatie was De Reehorst in Ede, het thema was duurzaamheid en het was snikheet, zowel buiten als binnen. In de pauze werd ik aangesproken door een oudere vrouw, en terwijl we in gesprek waren, raakte ze onwel, zo ernstig dat ze per ambulance moest worden afgevoerd. Het was een ervaring die ik niet licht zal vergeten, temeer omdat deze mevrouw ongeveer twee weken later zou overlijden.

Verbetenheid

Maar hier gaat het me om wat er in de zaal gebeurde. Het geschrokken personeel van De Reehorst deelde het publiek na de pauze plastic flesjes water uit, om verdere ongelukken te voorkomen. Dat was tegen het zere been van enkele zéér duurzame aanwezigen, die hevig protesteerden, ik meen zelfs dat ze probeerden de hele actie te torpederen. Plastic flesjes? Geen sprake van! Zo veel onkreukbaarheid vond ik moeilijk te verdragen, er zat een verbetenheid in die me afschrok, terwijl ik hun afkeer van plastic alleen maar kon delen.

Zo verging het me gisteren ook toen ik de beelden zag van Greta Thunberg bij de VN. Hoewel ik het niet met haar oneens was, raakte ik niet begeesterd, maar geïrriteerd, en de verbetenheid waarmee ze sprak speelde daarbij zeker een rol.

Rockster-status

Tegelijkertijd werd ik onrustig van mijn eigen ergernis. Moest ik de gedrevenheid en de radicaliteit van een zestienjarige niet gewoon toejuichen en toegeven dat ik zelf nog wel wat groener zou mogen worden? Laat ik dit zeggen: ik weet niet of het verstandig is een jong meisje zo’n rockster-status te geven, gedreven of niet, maar ik weet wel dat ik zelf nog wat groener mag.

Intussen zijn de aanvallen op Thunberg zo vilein dat je je afvraagt wat voor leegte er huist in sommige zielen. Donald Trump ging op geen enkele wijze in op wat ze had gezegd, maar was klein genoeg om haar via Twitter door het slijk te halen, zoals over de hele wereld gebeurt. Er doet zelfs een foto de ronde van Thunberg naast een nazi-afbeelding van een meisje met eendere trekken. Afzender is de radicaal-rechtse auteur Dinesh D’Souza, die schrijft: ‘Kinderen, vooral noordelijke blanke meisjes met vlechten, werden vaak gebruikt in nazi-propaganda. Een oude techniek van Goebbels! Het lijkt erop dat het links van nu het spel nog steeds leert van het links van de jaren dertig.’ Jawel, de nazi’s als linkse milieu-activisten. Je zou je gek lachen als je niet wist dat mensen dat tegenwoordig werkelijk geloven, ook in Nederland.

Klimaatontkenners

Waar zijn ze bang voor, dat ze zich zo overschreeuwen? En het zijn niet alleen mannen, zoals wel gedacht wordt, ik stuitte ook op een Nederlandse columniste die ‘de kop van dat kind slecht trok’ en vond dat Thunberg ‘wat opvoedkundige klappen’ nodig had. Dan weet je: de klimaatontkenners voelen aan hun water dat hun zaak verloren is.

