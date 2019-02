Gratis thuis bezorgen? Gaat niet, het is de kosten en risico’s uitbesteden

Onlangs trok FNV-bestuurder Marianne Jekkers voor de zoveelste keer aan de bel vanwege de slechte werkomstandigheden bij Picnic. Eerder zei ze daarover in Trouw (15 december): “Wij begrijpen hoe het komt dat Picnic gratis kan bezorgen. Ze betalen te weinig loon, laten mensen keihard werken en investeren niet in een veilige werkomgeving.” En dus dreigt de FNV met juridische stappen om Picnic te dwingen zich aan de cao te houden.

Daarmee ligt de bal bij de rechter. We kunnen ook (terecht) met het vingertje wijzen naar politiek Den Haag. Maar is dat het hele verhaal? Ligt er ook niet een verantwoordelijkheid bij de consument zelf? Natuurlijk is het relevant wat de rechter hierover besluit en of politiek Den Haag gaat ingrijpen, maar het begint met de vraag: ‘Wat vinden wij als samenleving acceptabel?’ En dan wordt het al wat ongemakkelijk, want die consument dat zijn u en ik.

Gratis bezorgen bestaat niet. De kosten en risico’s uitbesteden wel. Wij de lusten, maar niet de lasten. Wel de goedkoopste vaatwasser gratis bezorgd en geïnstalleerd, maar via goedkope bezorgers die, via een zzp-constructie, waarschijnlijk net boven het minimumloon werken, inclusief standaard overwerk en onverzekerd tegen allerlei risico’s. Dit alles voor uw en mijn gemak.

Eerder deze maand hield mijn vaatwasser na zeven jaar trouwe dienst ermee op. Binnen twee minuten had ik er via een bekende webshop vóór 23:59 een besteld en dus een dag later gratis in huis én geïnstalleerd. De bezorging en installatie werd uitbesteed aan een extern logistiek bedrijf.

In de spiegel kijken

Nu is de standaardreactie om te wijzen naar de overheid of de rechter (want het is toch legaal?). En ja, de ‘eeuwige’ flexcontracten en Deliveroo-constructies gaan ten koste van de rechtsbescherming van de werknemer. En daar ligt inderdaad een opgave bij de overheid, ook om ervoor te zorgen dat er meer transparantie komt in hoe bedrijven werken en omgaan met personeel. Maar hoe zit het met mij? Wat mag ik van mijzelf verwachten? Gemakkelijker is mijn schuldgevoel en verantwoordelijkheid uit te besteden, met het vingertje te wijzen naar Den Haag of de rechter, zodat ik niet in de spiegel hoef te kijken en mijn (koop)gedrag niet hoef aan te passen.

Want eerlijker – en lastiger – is het om zelf te werken aan bewustwording. Dat mijn eenzijdig staren naar de laagste prijs met de beste voorwaarden nu niet alleen eenmalig ten koste is gegaan van mijn vloer, maar structureel ten koste gaat van mijn naasten. En ja dat is micropolitiek bedrijven door middel van mijn koopgedrag. Dat betekent wat minder wegkijken en de volgende keer toch misschien maar de vaatwasser aanschaffen bij de lokale ondernemer.