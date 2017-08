Gooi het roer om, kies voor kweekvlees

Varkens in Nood bestaat twintig jaar, maar alle inspanningen ten spijt is de vee-industrie weinig veranderd. Het is nog altijd een onrendabele, vervuilende, dieronvriendelijke sector. En er zijn regelmatig schandalen, zoals nu met de gifeieren. Toch is er hoop - en die komt uit onverwachte hoek.

Lees verder na de advertentie

In Silicon Valley is er zoveel geld beschikbaar dat de onderzoekers het niet meer aankunnen

In Silicon Valley, aan de zuidkant van de baai van San Francisco, wordt enorm geïnvesteerd in vervangers van vlees, zuivel en eieren. Volgens Cor van der Weele, bijzonder hoogleraar humanistische wijsbegeerte aan de Universiteit Wageningen, is er zoveel geld beschikbaar voor onderzoek naar vleesvervangers en kweekvlees dat de onderzoekers het niet meer aankunnen.

Bill Gates investeerde in 2014 al 75 miljoen euro in Impossible Foods, de start-up van Patrick Brown, geneticus aan de Amerikaanse Stanford University.

En met succes: Impossible Foods, dat geen kweekvlees maakt maar plantaardige ham- en cheeseburgers, vergroot in 2017 de capaciteit van de huidige fabriek met een factor 250.

Het bedrijf zegt daardoor dagelijks 4 miljoen mensen van vegaburgers te kunnen voorzien, 87 procent minder broeikasgas uit te stoten, 75 procent minder water te gebruiken en 95 procent minder land nodig te hebben dan voor de productie van 'gewone' hamburgers.

Nederland was tien jaar geleden nog koploper bij de ontwikkeling van innovatieve vlees­ver­van­gers

Het Nederlandse kweekvleesproject van Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit Maastricht, wordt medegefinancierd door Sergey Brin (van Google). Maar dat is nog maar het begin, want er liggen honderden miljoenen te wachten van investeerders. De ontwikkeling in Silicon Valley zal zeer snel gaan, stelt Van der Weele.

Zuivel en eieren Silicon Valley is niet alleen ver met de ontwikkeling van vegaburgers en kweekvlees, maar ook met vervangers van zuivel en eieren. Zo maakt Just Mayo, een merk van Hampton Creek, een high tech food start-up, een geheel plantaardige mayonaise. Een andere start-up uit Silicon Valley, Muufri, ontwikkelt een vervanger van melk. De invoering van kweekvlees zal een enorme impact hebben op de vee-industrie Nederland was tien jaar geleden nog koploper bij de ontwikkeling van innovatieve vleesvervangers. Minister Gerda Verburg van landbouw had toen moeten investeren in alternatieven voor de productie van vlees. Dit voorjaar stelde staatssecretaris van landbouw, Martijn van Dam, 1.8 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling van alternatieven voor vlees. Goed bedoeld, maar het is bijkans een lachwekkend bedrag. De Nederlandse overheid zal blijk moeten geven van meer visie, wil Nederland zijn voedselindustrie niet kwijtraken. Dierenbeschermingsorganisaties (en de dieren) kunnen met de ontwikkelingen in Silicon Valley alleen maar blij zijn. De invoering van dit nieuwe, innovatieve voedsel zal een enorme impact hebben op de vee-industrie en haar toeleveranciers. Dat geldt zeker ook voor Nederland, dat met een gigantische vee-industrie jaarlijks 500 miljoen dieren produceert. Volgens hoogleraar Van der Weele zal er een kleine, diervriendelijke, duurzame dierensector overblijven, die flink geprijsd vlees van hoge kwaliteit zal voortbrengen. Maar het meeste vlees zal niet meer afkomstig zijn van dieren.

Nieuw bestaansrecht boeren De Nederlandse vee-industrie en de landbouwdeskundigen in Den Haag zijn zich op dit moment nog van geen 'gevaar' bewust en beseffen niet dat het roer hoe dan ook om moet - of ze dat nu willen of niet. Hef daarom accijns op vlees en gebruik dat geld om de vleessector ingrijpend te innoveren en te verduurzamen. Radicaal en toekomstgericht innoveren in de vorm van de vervanging van vlees, gekoppeld aan een veel kleinere, diervriendelijke veehouderij, kan de boeren een nieuw bestaansrecht geven, en Nederland een nieuwe, schone industrie.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.