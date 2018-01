Goh, het ministerie van onderwijs zoekt een communicatie-adviseur

Eronder staat haar legendarische uitspraak, “I’m gonna get one of those job things”. Wat, zeg maar, grappig is, want op dat moment in de serie is Rachel zo’n over het paard getild, verwend nest, en ze weet niet eens wat werken is, haha. Nu denk ik dus dat ze bij OCW de hele dag koffiedrinken uit grote bekers, en een iemand een kapucijnaap meeneemt die Marcel heet. Maar dat terzijde.

Lees verder na de advertentie

Op een blauwe maandag heb ik een half jaar journalistiek gestudeerd, en in het kader van know your enemy kreeg ik daar ook het vak pr. Vanuit deze beperkte kennis heb ik altijd veel bewondering voor de persafdeling van OCW. Ze weten oude investeringen in onderwijs weer als nieuwe te verkopen, als beleid faalt weten ze het altijd zo te spinnen dat het ligt aan ‘de ander’, en de echte pijnlijk dingen gaan de vrijdag voor de kerstvakantie naar buiten (want dan schrijft niemand erover).

Recente pr-fouten zijn op een hand te tellen: bijvoorbeeld dat ambtenaren zich tijdens de formatie zo verveelden dat ze met post-it’s kunstwerken plakten op de ramen (vlak voor de grote werk­druk­sta­king in oktober!)

Echte pr-fouten van recente tijden zijn op een hand te tellen: De ‘knol’-tweet over het overleden paard van Anky van Grunsven bijvoorbeeld (Google het maar eens), dat ambtenaren zich tijdens de formatie zo verveelden dat ze met post-it’s kunstwerken gingen plakken op de ramen (vlak voor de grote werkdrukstaking in oktober!), en het recente initiatief van minister Slob voor, ja, werkdrukvermindering waarbij vijftig schoolbesturen ieder aanspraak kunnen maken op 8000 euro.

Het is me onduidelijk wat ze bij OCW gehoopt hadden, maar schoolleiders en leraren ervoeren dit als een klap in hun gezicht. Want een extra leraar huur je niet voor zo’n luttel bedrag, en het advies van het ministerie om maar een cursus efficiënt vergaderen in te kopen was dan wel weer heel cynisch.