Goederenvervoer over het spoor is veel kansrijker dan velen denken

Het spoor wordt steeds vaker genoemd als alternatief voor vliegen binnen Europa. Het zou goed zijn als we hierbij ook de kansen voor goederenvervoer per spoor in ogenschouw nemen. Goedkoper en efficiënter grensoverschrijdend spoorvervoer maakt het spoor aantrekkelijker voor handels- en productiebedrijven voor de aan- en afvoer van hun producten. Een aanzienlijke hoeveelheid CO₂ kan bespaard worden en de filedruk kan worden verlaagd.

Lees verder na de advertentie

Het spoor heeft de potentie om 13 miljoen ton goederen die nu over de weg gaan, over te nemen en zo tonnen CO₂ te besparen

Complex Op dit moment is grensoverschrijdend verkeer via het spoor complex. Hoewel het al langer een wens is om dit binnen Europa aan te pakken, wil het nog niet erg vlotten. De spoorsector kent niet één voertaal, zoals de luchtvaart. Dit zorgt ervoor dat het al lastig wordt om een machinist op een internationaal traject in te zetten. Dit staat nog los van het feit dat de spoorinfrastructuur binnen Europa verschilt, waardoor een locomotief in elke lidstaat voorzien moet zijn van een ander beveiligingssysteem. Daarnaast zijn veel grote spoorgoederenvervoerders onderdeel van oud-staatsbedrijven die vaak intern gericht zijn en daarbij de wensen van de klant wel eens uit het oog verliezen. Het gebrek aan één Europees spoor maakt dat internationaal spoorvervoer lastig van de grond komt en moeilijk kan concurreren met de andere vervoersvormen. Zo werd in de zomer van 2017 pijnlijk duidelijk wat voor gevolgen een stremming op één van de belangrijke spoorgoederencorridors heeft. Door het instorten van een tunnel bij Rastatt (Duitsland) lag het spoorgoederenvervoer naar het zuiden zeven weken plat. Omrijden via Frankrijk bleek in de praktijk bijna onmogelijk.

Goederentreinen Heel anders dan het reizigersvervoer is 93 procent van het spoorgoederenvervoer grensoverschrijdend. Afgelopen jaar passeerden ruim 55.000 goederentreinen de Nederlandse grens, waarbij de Betuweroute via Emmerich met 45 procent de drukste grensovergang is. Maar we zouden nog veel meer per spoor kunnen vervoeren en daarmee fors CO₂ besparen. Het spoor heeft de potentie om 13 miljoen ton goederen die nu nog in Nederland over de weg gaan, over te nemen. Daarmee besparen we 380.000 ton CO₂, wat gelijk staat aan het planten van een bos van 19 miljoen bomen. Tel daarbij op dat spoor de meest veilige wijze van transport is en we zien een duidelijk maatschappelijk belang voor beter en op elkaar afgestemd internationaal spoorvervoer. Om de potentie van spoorgoederenvervoer beter te benutten, werken we samen met de sector en het ministerie van infrastructuur en waterstaat aan de uitwerking van een maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. Die uitwerking moet er voor zorgen dat er vaker voor het spoor wordt gekozen. Hierbij is het van belang dat capaciteit wordt geborgd, de kosten worden verlaagd en dat er gewerkt wordt aan één Europees veiligheidssysteem, ERTMS genoemd.

Stille wagons De sector gaat zelf aan de slag om de serviceverlening richting klanten te verbeteren. Daarnaast zetten vervoerders stille goederenwagons in en kiest men zoveel mogelijk voor die routes die het minst overlast geven. Ook grote verladers zullen zich inzetten om omgevingseffecten zoveel mogelijk te beperken. Kortom, spoorvervoer heeft ons veel te bieden, voor reizigers en voor goederen. Als we lokaal, landelijk en in Europa werken aan een beter en toekomstbestendig spoorvervoer, zal het spoor op termijn niet alleen een aantrekkelijk alternatief zijn maar ook zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Als spoorsector kunnen we een ijzersterk netwerk voor Nederlandse handels- en productiebedrijven faciliteren die op een veilige en efficiënte manier hun goederen door heel Europa kunnen distribueren.

Lees ook:

De machinist als bijrijder van de robot De zelfsturende trein komt eraan op het Nederlandse spoor. Eerst bij het goederenvervoer, later gaan ook passagierstreinen zelfstandig rijden. De machinist blijft er nu nog even bij.