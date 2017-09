Goede verpleeghuiszorg gaat ook over aandacht

Meer dan de helft van de bewoners in een verpleeghuis is gelukkig of zelfs erg gelukkig: dat resultaat van het laatste SCP-onderzoek werd vorige week geciteerd in Trouw. In het commentaar wordt daarom gevraagd of de toegezegde twee miljard aan de verpleeghuiszorg niet te snel vergeven is.

Heeft de verpleeghuiszorg wel prioriteit? Of is de politiek meegegaan met emotie, voortkomend uit de betrokkenheid van staatssecretaris van Rijn bij zijn dementerende moeder, uit het door Hugo Borst opgestelde manifest en uit berichtgeving over incidentele plascontracten? Vergeleken met België en Duitsland is de verpleeghuiszorg in Nederland goed, zo wordt betoogd. Met andere woorden: de toegezegde twee miljard, waarmee het startklare kabinet in de maag zit, kan herbezien worden.

Gelukkig is de zorg in verpleeghuizen in Nederland zo slecht niet. Daar trachten gemotiveerde professionals samen met duizenden vrijwilligers tegen afgepast tarief in beperkte tijd het beste aan bewoners te geven. Over de woon- en leefomstandigheden en de zorgverlening zijn de meeste bewoners dan ook tevreden.

Klagen hoort niet Maar de politiek en de gangbare opinie zien standaard iets over het hoofd als het gaat om het welzijn van ouderen in onze samenleving: hun innerlijke geluksfactor, bezien vanuit het perspectief van hun morele waarden. Ten onrechte wordt 'gelukkig zijn' gelijkgesteld met tevredenheid over woonomstandigheden en verleende zorg. Hoe voelen ouderen zich? Hoe is het om het leven vorm te moeten geven in die complexe levensfase, waarin het lijf steeds brozer wordt, de geest verandert en de sociale omgeving alsmaar kleiner wordt? Hoe voelen de ouderen zich? Wat houdt hen bezig? Voor die vragen is geen tijd. Ouderen van nu zijn de generatie met de oorlog in het geheugen. Zij zijn opgevoed met de morele waarden van hard werken, doorgaan, niet klagen, dankbaar zijn. Deze groep ouderen heeft meegekregen dat klagen en het uiten van gevoel (van minder welbevinden) niet hoort. Dat doe je niet. Bovendien is de zorg die ze krijgen goed en doen verzorgenden hun best.

Kwetsbaar Met een beleid dat inzet op zelfredzame ouderen, waarbij alleen de meest kwetsbaren in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg, zit een groeiende groep broze en kwetsbare ouderen – weliswaar fysiek verzorgd – thuis. In het verpleeghuis neemt het aandeel dementerende ouderen toe. De ouderen in een vergevorderd stadium van dementie konden in het SCP-onderzoek niet meegenomen worden. Hoe voelen al deze ouderen zich? Wat houdt hen bezig? Verzorgenden zijn er niet voor opgeleid met de bewoners een diepgaand gesprek te voeren Voor die vragen heeft de medische zorg, de huisarts of thuiszorgmedewerker geen tijd. Dat geven de geënquêteerde ouderen in het SCP-onderzoek ook aan: de verzorgende in het verpleeghuis heeft 'wel haast'. Het behandelend personeel is respectvol en neemt hen serieus, maar het ontbreekt aan voldoende tijd. Medewerkers zijn ook niet opgeleid om mee te denken met wat de oudere diep van binnen bezighoudt. Verpleeghuisbewoners zijn dan ook niet alleen maar positief. Een flink deel van hen zegt aandacht te missen, vooral een dieper gesprek over 'levensvragen', geeft het SCP-onderzoek aan.