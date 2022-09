God en de koningin zijn niet dood

De Franse kapelaan Jean Meslier zou verbaasd hebben opgekeken van het hartstochtelijke rouwbetoon bij de dood van Britse koningin Elizabeth II. Van hem is het citaat dat de mens pas vrij en gelukkig zou zijn ‘als de laatste koning was gewurgd met de darmen van de laatste priester’.

Meslier (1664-1729) was zijn hele leven dorpspastoor, maar heimelijk een atheïst. Met zijn nagelaten essay Het Testament, dat hij in de avonduren schreef, was hij een inspirator van de grote voortrekkers van de Verlichting, Voltaire, Rousseau en Diderot. Het bovenstaande citaat is de populaire versie van Diderot.

In zijn werk dat, gedrukt in Amsterdam, clandestien in het Frankrijk van koningin Lodewijk XVI werd verspreid, had Meslier het over ‘alle groten der aarde en de hele adel’. Het was hem om het even of ze werden opgehangen of gewurgd met ‘de ingewanden van de priesters’. Zijn boodschap was duidelijk. Hij verwierp alle godsdiensten en, misschien nog wel meer, het verbond tussen de wereldlijke en geestelijke macht waarop het ancien régime rustte.

Meslier zou wellicht tevreden zijn over de scheiding tussen kerk en staat, die na de Franse (en de Amerikaanse) revolutie in de westerse wereld is doorgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk bestaat die band formeel nog, de koning(in) is zelfs hoofd van de Church of England, nog altijd de staatskerk. Het materiële effect daarvan is beperkt en louter nog een steen des aanstoots voor liberale zeloten.

De essentie is dat vorsten van hun politieke macht zijn beroofd – in West-Europa onderging alleen Lodewijk XVI het lot dat Meslier hem toewenste. Maar er is nog altijd een informele macht en, intrigerender nog, een vorm van macht ontleend aan het transcendente karakter van hun positie. Koningin Elizabeth II verbeeldde dat sterk, door haar publieke zwijgen en haar hoge leeftijd.

Wenkbrauw

Het levert een gezag op dat Hans van Mierlo zijn partijgenote Els Borst toedichtte: ‘Als zij een wenkbrauw optrekt, wordt het stil op aarde’. Zulk gezag is sterk aan de persoon en de regeerstijl gebonden. Het valt niet als vanzelf koning Charles toe, net zomin als onze koning Willem-Alexander het kon oppikken uit de staatkundige erfstukken van zijn moeder.

Veelzeggend is dat dit stille gezag opvalt in de hedendaagse kletscultuur en daardoor nog meer aan gewicht wint. Koningin Elizabeth moet bij haar aantreden in 1952 op een diep innerlijk niveau hebben besloten haar eigen opvattingen ondergeschikt te maken aan haar functie als symbool van eenheid van de natie (en de Gemenebest). Anders had ze de onmenselijke taak niet kunnen volbrengen.

Gelukkig was er altijd prins Philip, die met zijn blunders de menselijke kant van ‘The Firm’ liet zien. De Independent presenteerde vorig jaar een lijst van negentig van zijn onhandigste opmerkingen. De volgende is exemplarisch. Tijdens een bezoek aan Australië zei hij tegen een leider van de Aboriginals: ‘Gooien jullie nog steeds speren naar elkaar?’

In de ogen van kapelaan Meslier moet het een raadsel zijn dat nogal wat koningshuizen in Europa ondanks zulke blunders en echte schandalen nog steeds overeind staan. Hooguit kan het hem troosten dat de monarchieën in het Noorden een republikeinser karakter hebben dan menige republiek in Zuid-Europa. Ook zijn tijdgenoot Montesquieu, de vader van de moderne democratie, zou ervan hebben opgekeken. Hij meende dat de monarchie beter paste bij het katholicisme, terwijl de republiek makkelijker samenging met het onafhankelijke en vrijheidslievende protestantisme. Het klopt in zoverre dat de Latijnse landen lang bevattelijk zijn geweest voor de verleiding van de ‘sterke man’.

Demonische krachten en valse goden

Is de mens gelukkig en vrij geworden sinds de kinderen van de Franse Revolutie het transcendente gezag buiten haken hebben geplaatst? De conservatieve liberaal J.L. Heldring, vroeg zich, een kleine drie eeuwen na Meslier, in zijn ‘testament’ af of de Verlichting, waarvan hij zichzelf een kind achtte, niet op een grote vergissing berustte. Wat heeft de bevrijding van de mens van ‘hogere krachten’ opgeleverd, vroeg hij zich in 2011 af.

Hij zocht, voorzichtig, het antwoord: ‘Heeft de twintigste eeuw niet aangetoond dat de mens die zich van God heeft bevrijd, verleidbaar is gebleken voor andere, demonische krachten en valse goden?’ Heldring meende dat Hitler van die verleidbaarheid het beste bewijs was, meer nog dan Stalin en Mao, die je kon zien ‘als perverteringen van een op zichzelf rationele ideologie’.

Zijn conclusie was uiteindelijk deze: ‘Anders dan de Verlichting wil, is de mens niet sterk, maar zwak. De irratio heeft op zijn minst evenveel vat op hem als de ratio, zo niet meer’. Ik vermoed dat het massale rouwbetoon aan Elizabeth indringend laat zien hoe groot de behoefte is aan een overstijgend gezag.