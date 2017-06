Gloort er hoop voor de Nederlandse grutto dankzij Trump?

De graslanden van de intensieve melkveehouderij vullen zich weer met groepen grutto's, vorig jaar uitgeroepen tot nationaal symbool. Hoewel hun massale aanwezigheid anders doet vermoeden, is het een teken van grote treurnis. Veruit de meeste dieren hebben de gevaarlijke tocht uit Senegal voor niets geriskeerd. Zij, hun nesten en de meeste jongen zijn letterlijk 'weggemaaid' in naam van de zuivelsector. Hun bestaan danken deze weidevogels voornamelijk nog aan de relatief hoge leeftijd die zij kunnen bereiken.

De recordcijfers van de agrarische export - Nederland is hier met slechts 0,04 procent van alle beschikbare landbouwgrond in de wereld de nummer twee na de Verenigde Staten - leidden dit jaar voornamelijk tot juichende analyses. Hollands glorie, potverdorie. Dat ons landje dankzij de intensieve landbouw als vervuiler niet veel onderdoet voor 'America first' Donald Trump lijkt er minder toe te doen. Laat staan dat een ten dode opgeschreven vogeltje zal leiden tot protestmarsen naar het Binnenhof, waar VVD en CDA, twee 'boerenpartijen' die pleiten voor groei, bijna zeker mede een nieuw kabinet zullen vormen.

Ratrace

De hergroeperende grutto's, foeragerend voor hun 5000 kilometer lange terugreis, zijn slechts een van de vele tekenen van een ratrace die gedoemd is stuk te lopen. Van de 7041 miljoen kilo aardappelen belandt nog geen acht procent op het bordje van de Nederlandse consument. De restanten van de rijkelijk met pesticiden bespoten akkers blijven hier. Evenals de 'cadeaus' die een gevolg zijn van de intensieve veehouderij, bijvoorbeeld in de vorm van uitwerpselen van de ruim 43.000 varkens die dagelijks worden geslacht, of de ruim anderhalf miljoen kippetjes, ook voornamelijk bestemd voor buitenlandse keukens. Naast deviezen voor de staatskas levert het veel winst op voor de transportsector. Een varkensboer daarentegen verdient nog geen zes cent op iedere euro.

De Q-koorts in Brabant, 'poepprovincie' bij uitstek met haar grote 'dierdichtheid', leidde even tot paniek, zeker toen de doden moesten worden geteld onder omwonenden van naburige geitenstallen. Maar een rechter wees recent een claim voor schadevergoeding af. Brabant liep tot voor kort (met 'kampioen' Friesland ) voorop met het bouwen van megastallen voor de koeien van de intensieve melkveehouderij. Als de kassa rinkelt, stokt het verstand. Maar is het niet vreemd dat een groot deel van de opbrengsten uit die megastallen beneden kostprijs belandt op de wereldmarkt?

Nederland produceert op wereldschaal bijna 25 keer meer vlees dan de concurrentie, maar dat andere rekenplaatje (van de mest, het fosfaat en de vervuiling) wordt al een halve eeuw stelselmatig genegeerd of gebagatelliseerd. Dat de boeren er sinds die jaren financieel nauwelijks op vooruit zijn gegaan en hun voedsel door de grenzeloze schaalvergroting een soort wegwerpartikel is geworden, lijkt bijzaak. Zoals ook het offer van de weidevogel.

De tweede exporteur ter wereld heeft op ministerieel niveau wel andere zorgen aan het hoofd, zoals de instandhouding van de zogeheten derogatie. Een zwaarbevochten uitzonderingsmaatregel uit Brussel die de melkveehouders in staat stelt om veel meer te mogen produceren dan de meeste andere Europese collega's. Het is het equivalent voor 200.000 koeien meer of minder en feitelijk het verschil tussen wel of geen intensieve zuivelsector.