Gezondheid is ook een kwestie van weerbaarheid

De zorg moet anders en snel, stelt Bas Leerink, die onder meer pleit voor betere digitale toegang tot de zorg (Opinie, 21 november). Dan zal het nieuwe Integraal Zorg Akkoord effect hebben. Nodig is echter een wezenlijker verandering, die bij ons allen ligt.

Zo zouden we moeten leren om óndanks lijden of beperkingen door ziekte, toch een goede gezondheid te ervaren: het uitgangspunt van Positieve Gezondheid. Daarin is ook zingeving, kwaliteit van leven en mee kunnen doen belangrijk. Daarnaast kunnen we meer weerbaarheid en veerkracht ontwikkelen om met de ingewikkeldheden van het leven van alledag om te gaan.

Allereerst: wat is Positieve Gezondheid (PG)? Dat is een landelijk en inmiddels ook internationaal initiatief dat gezondheid niet als de volledige afwezigheid van ziekte definieert. Gezondheid wordt gezien als een vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Dit concept is inmiddels breed onderzocht, en vindt zijn weg naar de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het spinnenwiel

Een handzaam instrument van Positieve Gezondheid is het Spinnenwiel. Daarin kun je zelf aangeven hoe het met je gaat, je lichamelijk of mentaal welbevinden. Het biedt zo een opening om naast klachten en beperkingen te bespreken hoe iemand meer gezondheid kan gaan beleven en plaatst gezondheid in breder perspectief. We zouden personeel in de zorg en het sociaal domein hierin kunnen scholen. Onderzoek naar toepassing in de huisartsenpraktijk laat al zien dat de kwaliteit van zorg én het werkplezier daar vooruitgaan. Het aantal verwijzingen naar specialisten en andere duurdere complexere zorg en de hoeveelheid medicijnvoorschriften daalden.

Een tweede initiatief is de Denktank Mentale Vooruitgang, die breed zoekt naar manieren om Nederland mentaal krachtiger te maken. Deze denktank, van mensen uit onder andere de wetenschap en de zorg zoals de ggz, wil op allerlei vlakken de mentale kracht van organisaties en de maatschappij vergroten. Het vergroten van mentale kracht is inmiddels een belangrijk doel van mijn behandelingen, die maakt dat mensen beter om kunnen gaan met de uitdagingen van het leven.

Meer efficiëntie in de zorg, zoals ook Leerink bepleit, is belangrijk en noodzakelijk. Positieve Gezondheid en meer mentale kracht wijzen echter de weg om de gezondheidszorg wezenlijk anders te maken.

Zegert van Eijk is zelfstandig gevestigd psychiater en psychotherapeut

