Gezonde woede is een effectieve emotie om je positie te bevechten

Hoeveel minderheden kunnen we aan als samenleving? Diversiteit en inclusiviteit zijn, net als wereldvrede, zaken waar je als weldenkend mens niet tegen kan zijn. Tegelijkertijd is er schaarste als het gaat om rechten en ruimte en dat levert strijd op. Als doorgewinterd polderland willen we altijd dat iedereen een stukje van de taart krijgt. Een fenomeen dat ons veel heeft gebracht, maar waardoor echte confrontaties soms worden vermeden en we het risico lopen dat maatschappelijke spanningen ondergronds gaan. Daarnaast moet de taart in zoveel kleine stukjes worden verdeeld, dat er alleen maar kruimels overblijven waar niemand tevreden mee is. Minderheden die niet meer met de meerderheid wedijveren, maar met alle andere minderheden.

Pietje is autistisch en voelt zich niet welkom op een druk station waar hij overprikkeld raakt. Ahmed is moslim en gekwetst door de schnitzelreclames van de keurslager. Storm identificeert zich als non-binair en trekt het slecht als ‘het’ wéér moet kiezen tussen het dames- of herentoilet in een restaurant. Henk en Ingrid ergeren zich dagelijks aan de gebedsoproep van de moskee in hun woonwijk.

De hardst schreeuwende marktkoopman

Ad absurdum doorgeredeneerd stevenen we dus af op ruim 17 miljoen minderheden die allemaal erkenning willen. Een marktplein waar de hardst schreeuwende marktkoopman de meeste klanten trekt. Agressieve lobby en politiek ideologische belangen helpen vaak om veel aandacht te genereren, maar de vraag is of de minderheid in kwestie daar altijd mee geholpen is. Neem bijvoorbeeld de lhbti+-gemeenschap. De meerderheid in Nederland is biologisch volledig man of vrouw en heteroseksueel, maar een minderheid identificeert zich anders dan zijn of haar biologische geslacht en is niet heteroseksueel. Volgens seksuologe en psychologe Paula Vennix zijn er zelfs meer dan veertig verschillende gender-identiteiten. Op zich is genderfluïditeit geen nieuw fenomeen, want de Romeinse dichter Ovidius beschreef al hoe de blinde ziener Tiresias veranderde in een vrouw omdat hij twee copulerende slangen per ongeluk stoorde.

De overheid heeft deze complexe minderheid hoog op de agenda staan en lijkt de ideologische druk op te voeren. De VVD bijvoorbeeld lanceerde tijdens de Pride een gelikte poster met ‘fijne pride’. Waarschijnlijk omdat de dienstdoende spindokter de lhbti+-beweging hip en happening vindt.

Maar de eigenlijke rol van de overheid is het faciliteren van de emancipatie van minderheden die streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Dus ruimte geven in plaats van meevechten.

We willen allemaal gezien en gehoord worden

Het voortrekken van ‘speciale’ kinderen in een gezin of klas door ouders of docenten leidt vaak juist tot afgunst en haat bij de andere kinderen. Logisch, want we willen allemaal gezien en gehoord worden, anders voelen we ons buitengesloten en raken we gefrustreerd. Voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven is belangrijk om te overleven en gezonde woede is een effectieve emotie om je positie te bevechten.

Maar op het moment dat mensen het gevoel hebben dat hun bestaan onvoldoende wordt erkend, ontstaat razernij. Dat geldt voor alle minderheden en misschien wel voor 17 miljoen mensen.

Sylvain Ephimenco is met vakantie. Psychiater en auteur Esther van Fenema vervangt hem.