Gezocht: tijdelijke Eurocommissaris om Frans Timmermans te vervangen

Overschaduwd door de opzienbarende Omtzigt-opwinding is er deze week iets bijzonders gebeurd in de Nederlandse politiek. Sinds deze dinsdag is er geen Nederlandse Eurocommissaris meer. Dat is in het 65-jarige bestaan van de Europese Commissie nooit eerder gebeurd. Den Haag lijkt zijn schouders erover op te halen.

Frans Timmermans moet zijn vicevoorzitterschap in de commissie opgeven omdat hij campagne voert in nationale verkiezingen. Dat werd dinsdag officieel.

Het is nogal wat: de machtigste Nederlander in Europa, boegbeeld van het EU-klimaatbeleid, verlaat zijn post, ruim een jaar eerder dan de bedoeling is. Stond het onderwerp ‘opvolging Timmermans’ hoog op de agenda van de eerste ministerraad na de zomerstop, afgelopen vrijdag? “Nee”, zei demissionair premier Mark Rutte na afloop. “Daar gaan we ook wel even wat tijd voor nemen. Stap één is dat hij definitief stopt als Commissaris, volgens mij gaat dat dinsdag zijn, ik weet niet precies waarom.”

Grote dingen klein maken – Rutte blijft er tot het bittere eind een meester in.

Beloning riant, afbreukrisico groot

De topbenoeming dreigt een heidens karwei te worden voor dit demissionaire kabinet. Hoe schrijf je een smakelijke vacaturetekst? ‘Gezocht: tijdelijke Eurocommissaris. Beloning riant, afbreukrisico groot. Niet alle verhuisdozen uitpakken, want over een eventueel langer verblijf in Brussel kunnen wij van Rutte IV geen zinnig woord zeggen.’

Na de Europese verkiezingen van volgend jaar juni zit er, als het dit keer meezit, een nieuw kabinet in Den Haag. Tegelijk puzzelt Brussel een nieuwe Commissie bij elkaar. Op de Nederlandse Eurocommissaris voor de periode 2024-2029 wil zo’n nieuw kabinet een eigen stempel drukken.

Welke levensmoede waaghals laat zich nu door een in scherven liggend kabinet voor een jaar naar Brussel sturen? Sommige namen die de ronde doen, komen uit dat kapotte kabinet zelf. De D66’ers Kajsa Ollongren en Hans Vijlbrief worden genoemd. Dat zijn geen koekenbakkers. De EU-gezinde D66 heeft nog nooit een Eurocommissaris geleverd. Maar hoe liggen D66’ers in het post-Rutte-tijdperk in de markt? Iemand als Caroline van der Plas (BBB) heeft een grondige hekel aan alles wat met D66 te maken heeft.

Kansrijk lijkt een voordracht van Diederik Samsom, kabinetschef van Timmermans. Meer dan andere gegadigden zou de PvdA’er er vrede mee hebben dat het om een tijdelijke waarnemersklus gaat. Zo heeft ook het volgende kabinet de handen vrij.

Twee kandidaten, zeker één vrouw

Dinsdagavond bleek dat EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen het Rutte kennelijk niet moeilijker wil maken dan het al is. Normaal gesproken vraagt ze elk land dat een Eurocommissaris moet leveren, om minstens twee kandidaten te noemen, zeker één vrouw. Dat zou ze nu ook bij Rutte doen, zo stond het dinsdagmiddag klip en klaar in een eerste versie van het persbericht. In de definitieve tekst is die man-vrouw-eis echter op wonderbaarlijke wijze verdwenen.

In tal van Europese hoofdsteden zullen ze vermoedelijk belangstellend toekijken hoe Nederland dit varkentje wast. Kennelijk meer dan in Den Haag zelf.

Als politiek redacteur schrijft Christoph Schmidt over Brusselse en Haagse zaken. Hij vervangt EU-correspondent Romana Abels tijdens haar vakantie.

