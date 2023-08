Gezichtsherkenning is niks om bang voor te zijn, het gaat erom wat je ermee doet

Paniek over biometrie, zoals digitale gezichtsherkenning, vertroebelt een belangrijk debat, aldus Patrice Caine van de Thales Group.

Het ontstond met 5G, met vaccinaties en met kernenergie: een vooringenomen publieke discussie die wegdreef van feiten. Zwart-witdenken en principiële, maar slecht onderbouwde standpunten verdelen de publieke opinie. Ze hollen bovendien het vertrouwen in wetenschappelijke en technologische vooruitgang uit. En biometrie, herkenning op basis van fysieke eigenschappen, lijkt het volgende doelwit te worden. Ook dit wordt bestempeld als ‘gevaarlijk’, ‘spionage’ en ‘onvoldoende getest’.

Het is hoog tijd om de discussie over biometrie af te koelen en er één starten waarin we de kosten eerlijk afwegen tegen de baten. Maar dan moeten we eerst duidelijkheid scheppen in de ontstane verwarring.

Onterecht negatief

Biometrie heeft vaak een negatieve bijklank. Het roept beelden op van een totalitaire maatschappij waarin mensen 24/7 worden bespied. In werkelijkheid is er niets inherent negatiefs aan deze technologie. Nieuw is die ook al niet. Tweeduizend jaar voor Christus drukten de Babyloniërs hun vingertoppen al in klei voor het vastleggen van zakelijke transacties. En dankzij vooruitgang in de forensische wetenschap is het afnemen en analyseren van vingerafdrukken uitgegroeid tot een standaard politiepraktijk.

Het valt niet te ontkennen dat biometrische data vanwege hun permanente en unieke aard een speciale categorie data vormen. Maar dat betekent niet dat die gevoeliger is dan andere vormen van persoonlijke informatie. Je moet je waarschijnlijk meer zorgen maken als gps-data van je smartphone worden gehackt, of aanmeldgegevens voor je bankrekening worden gestolen dan wanneer je gezichtscontouren openbaar worden gemaakt. Die zijn vaak al op het internet te vinden.

Het werkelijke probleem schuilt niet in de aard van biometrische data, maar in de gebruikte manieren om die te analyseren. En hoe die methodes kunnen worden gebruikt, of misbruikt. Er zijn grofweg twee toepassingen: authenticatie en identificatie. Die hebben weinig met elkaar te maken, maar worden vaak door elkaar gehaald.

Authenticatie is bedoeld als veilige manier om te bewijzen wie je bent. Dat is niets om je zorgen over te maken. Verzet tegen de introductie van biometrische paspoorten is er dan ook nauwelijks. En we hebben er ook geen problemen mee om onze smartphone met ons gezicht of vingerafdruk te ontgrendelen.

Biometrische identificatie is een ander verhaal. Dat kan worden ingezet voor het identificeren van personen binnen een groep, zonder actie van hun kant en in sommige gevallen zonder hun toestemming. Misbruik geeft risico’s op privacyschendingen, openbaarmaking van gevoelige informatie en inperking van individuele vrijheden.

Toch zijn de gevaren niet onoverkomelijk. Er kleven ook nadelen aan een verkeerd gebruik van auto’s, internet en geneesmiddelen. Het verschil is dat de maatschappij die risico’s heeft beperkt met regelgeving en technische verbeteringen. Hetzelfde moet met biometrie gebeuren.

Evenwichtige beoordeling

Wat de discussie verder vertroebelt, is verwarring over nieuwe technologieën in het algemeen. In sommige landen is in de publieke opinie buitenproportioneel veel aandacht voor de risico’s. Dit ontneemt het zicht op potentiële voordelen en weerhoudt ons van een evenwichtige beoordeling.

Je zou dit voorzorg kunnen noemen. Maar hoe verstandig is het remmen van pogingen om miljoenen mensen te beschermen tegen identiteitsdiefstal? Hoe verstandig is het om toe te staan dat alleen cybercriminelen gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën met volop maatschappelijk potentieel? En is het verstandig toegang van wets­handhavers tot deze technologie in te perken omdat er sprake is van een risico, hoe klein en beheersbaar ook? Er is een evenwichtige evaluatie nodig. Mits gereguleerd is biometrie geen gevaar voor de maatschappij.

Patrice Caine is bestuursvoorzitter en CEO van de Thales Group

