Gezeur maakt het onderwijs niet beter

De discussie rondom het onderwijs vandaag de dag is nog wel het best te vergelijken met een gemiddelde middelbare schoolklas tijdens het derde uur. Drie leerlingen hebben hun spullen al gepakt en wachten met een pen in de aanslag tot de les begint. Een ander doet een staarwedstrijd met een eekhoorn buiten in de boom die hij koste wat kost wil winnen.

Hij laat zich niet afleiden door de drie computervrienden achter hem die strategieën uitwisselen over een nieuwe game. De dames rechts achterin bespreken gedempt de achterklap uit de wandelgangen, terwijl de uit de kluiten gewassen mannen vooraan elkaar uit de doeken doen hoe weinig zin ze hebben.

Je kunt er gif op innemen: onmiddellijk na de publicatie van het in­spec­tie­rap­port gaat de zeurkraan weer open

Overal wordt gepraat en gekletst, maar niet met elkaar en al helemaal niet over hetzelfde. Deze klassenrealiteit is exemplarisch: iedereen is aan het roepen en druk met eigen dingen bezig, en iedereen blijft lekker langs elkaar heen praten.

Totale impasse Je kunt er gif op innemen: onmiddellijk na de publicatie en de eerste nieuwsberichten over het inspectierapport gaat de zeurkraan weer open: bestuurders doen dit fout, er is sprake van curriculumvervuiling door nieuwe vakken die vroeger ook niet nodig waren, scholen zijn niet ambitieus genoeg en de VO-raad vindt het allemaal maar overdreven. Alle betrokken partijen gebruiken het rapport als haakje om aandacht te generen voor de eigen sores. De belangrijkste conclusie is niet de bevonden resultaten van het onderwijsrapport, maar juist de totale impasse die erop volgt. Docenten, schoolleiders, ouders, overheidsinstanties, wetenschappers, raden en belangenverenigingen: Alle betrokkenen steunen en kreunen en leggen de verantwoordelijkheid ergens anders neer. We spreken elkaars taal niet. Hierdoor lijkt een actieve, constructieve samenwerking om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en fundamentele vragen over ons onderwijs te beantwoorden ver weg. Het lerarentekort dreigt in de nabije toekomst uit te lopen op een nationale ramp.