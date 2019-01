Gewoon een praatje maken, waarom kan dat niet meer?

Terwijl ik op de bus sta te wachten, peins ik over een krantenartikel dat ik las en waarin stond dat de vraag wat voor werk iemand doet, niet zo onschuldig is (Uitgelicht, 22 januari). Dat het zelfs confronterend kan zijn.

Ik voel me wat onrustig over deze opvatting, maar word afgeleid door een man die langsloopt met een heel jong hondje aan de lijn, een hondje met meer dartele levenslust dan het staartje aankan. Ik geniet van al die vreugde op vier pootjes en bijna zeg ik tegen de vrouw die vlakbij staat: “Wat een leuk hondje hè?” Ik houd mij nog net op tijd in.

Als dit vraagtekens bij u oproept, dan heeft u het nieuws niet goed gevolgd de laatste jaren. Er zijn ondertussen vele onderwerpen waar je het blijkbaar niet over mag hebben met onbekenden.

Oppassen

Het begon ermee dat je niet mag vragen waar iemand vandaan komt. Want, in plaats van interesse naar vreemde oorden, zou dat impliceren dat die persoon geen Nederlander is en heel in de verte klinkt dan zacht een echo uit een diep donker ravijn dat diegene misschien beter terug kan gaan naar waar die vandaan kwam.

Je zit al langer fout met de vraag of iemand kinderen heeft, want misschien is die wel ongewild kinderloos en als iemand al wil praten over dat grote verdriet, dan waarschijnlijk niet met een vreemde.

En nu weet ik dus ook dat je niet mag vragen wat voor werk iemand doet. Die vraag is confronterend, blijkbaar, voor mensen die buiten het betaalde arbeidsproces staan

Vragen over vakantieplannen, daar moet je echt mee oppassen, dat is zo link. Als je al niet iemand treft die in geen jaren op vakantie is geweest door geldgebrek, dan kun je nog in een heftig gesprek terechtkomen over goedkope vliegvakanties en CO2.

