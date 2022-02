Geweldloosheid kan het grotere kwaad zijn

Twee beelden, uit vele. Eerste beeld: twee zeer tevreden Oekraïense militairen met antitank-wapens op de schouder. “Welkom in de hel”, zeggen ze, en ze wijzen naar de weg achter hen, waar uitgebrande Russische tanks staan. Ik zag het met een zekere instemming. Tweede beeld: paus Franciscus op het balkon boven het Sint-Pietersplein. “Laat de wapens zwijgen”, zegt hij. “God is met degenen die vrede zoeken, niet degenen die grijpen naar geweld.” Ook dat zag ik met een zekere instemming. Maar wat als ik moest kiezen tussen beide?

Het was me, laat ik daarmee beginnen, niet helemaal duidelijk of de paus behoorde tot de categorie van de ‘vredeshitsers’, zoals pacifisten wel eens worden aangeduid als het er om spant in de wereld. Vorige week toog hij hoogstpersoonlijk naar de Russische ambassade in Rome om zijn bezorgdheid over de inval in Oekraïne kenbaar te maken; een grote stap voor een paus. Maar op wie doelde hij toen hij sprak over degenen die grijpen naar geweld? Of had hij beide partijen op het oog?

Dan was onze Theoloog des Vaderlands, benedictijnenmonnik Thomas Quartier, duidelijker. Die schreef ‘als christelijk geïnspireerd pacifist’ een stuk in het Nederlands Dagblad , waarin hij wees ‘op de andere wang die we moeten toekeren’. Ik waardeer Quartier, en ik denk ook dat het altijd verstandig is te luisteren naar vredelievende dwarsdenkers, maar ik krijg erge hoofdpijn als in naam van de lieve vrede het verschil tussen hamer en aambeeld, aanvaller en doelwit, agressor en verdediger, wordt weggepoetst.

“We weten niet of degenen die nu als goed of slecht bestempeld worden, dat ook echt zijn”, stelt Quartier. Hij noemt sancties een vorm van ‘tegengeweld’, en wil alle partijen ‘de spiegel van geweldloosheid’ voorhouden: “Ik mis de mensen die zeggen dat het hele conflict niet deugt, vanuit een diepe bezieling dat het een heilige plicht is om elke vorm van geweld af te wijzen.”

Natuurlijk deugt het hele conflict niet, maar hier wordt geheel voorbijgegaan aan de vraag wie de tanks op pad heeft gestuurd en aan het feit dat er leiders zijn die – niet zelden over het hoofd van hun eigen bevolking heen – conflicten aangaan om hun macht te vergroten, anderen te onderdrukken, kwaad te verspreiden. Sommige oorlogen behoren tot de categorie van ‘waar twee kijven, hebben twee schuld’, maar niet alle.

Geweldloosheid kan het grotere kwaad zijn, ze plaveit de weg voor types als Poetin, en het is niet voor niets dat wordt gezegd dat de nazi-concentratiekampen niet zijn bevrijd door pacifisten. Ik zal niet juichen bij beelden van uitgebrande tanks, er zaten mensen in, ze hadden een ander lot verdiend. En toch was ik ingenomen met de Duitse en Nederlandse wapenleveranties aan Oekraïne: ik wens dat ze bijdragen aan een einde van Poetins oorlog.

Niemand weet waar we op afstevenen, het ene moment doemt het angstbeeld van een kernoorlog op, het volgende moment het visioen van de val van Poetin, en Loekasjenko in diens voetspoor. En wat dan? Een angstige vraag, vermengd met hoop. Dat de wapens zwijgen.