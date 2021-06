Geweld tegen vrouwen is een mannenprobleem. Heren, help ons

Oplossingen voor het voorkomen van geweld tegen vrouwen zoeken we vaak bij vrouwen zelf. Maar juist jongens en mannen kunnen het verschil maken, aldus Marije Cornelissen, directeur UN Women Nederland, en Jens van Tricht, directeur/oprichter Emancipator

Eén op de tien Nederlandse studentes wordt slachtoffer van verkrachting, blijkt uit onderzoek van Amnesty International. De dader is bijna altijd een bekende. Een schokkend hoog percentage, dat dringend om actie vraagt. Maar welke actie? In berichtgeving over het onderzoek lijkt het alsof verkrachting als een natuurverschijnsel uit de lucht komt vallen.

Waarom lijkt het steeds alsof geweld iets is wat vrouwen gewoon overkomt als ze niet goed oppassen? Waarom lijkt niemand zich af te vragen waar het vandaan komt? En hoe zorgen we ervoor dat het stopt? We moeten ons niet uitsluitend focussen op signalering, melding en hulpverlening maar het probleem bij de wortels aanpakken.

Niet als dader geboren

Geweld tegen vrouwen wordt nog vaak gezien als ‘vrouwenprobleem’, waarbij ook voor de oplossingen vooral gekeken wordt naar vrouwen en meisjes. Zij moeten op weerbaarheidstraining, een verkrachtingsfluitje bij zich dragen, niet alleen over straat in het donker en letten op wat ze dragen. Gelukkig komt er langzaam steeds meer aandacht voor de rol van mannen en jongens, in het bestrijden en voorkomen van dit geweld.

We moeten erkennen dat veruit de meeste daders mannen zijn. Geen jongen wordt als dader geboren, maar jongens groeien op in een context die seksisme, genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen bagatelliseert, normaliseert en uitlokt. Zo worden in berichtgeving over geweld slachtoffers wel, maar daders niet benoemd. Daardoor blijven de oorzaken onzichtbaar en pogen we het probleem op te lossen door naar de slachtoffers te kijken.

We moeten de voedingsbodem van mannelijk geweld kritisch onderzoeken, jongens en mannen nieuwe perspectieven op mannelijkheid bieden en hen handvatten geven om deel van de oplossing te worden. Want hoewel het overgrote deel van de daders van geweld tegen vrouwen mannen zijn, is het overgrote deel van de mannen gelukkig geen dader. Er zal pas echt iets veranderen als deze mannen zich actief inzetten als medestanders.

Waar ga je beginnen?

Die beweging is ingezet en krijgt steeds meer navolging. Na de verschrikkelijke verkrachting van en moord op Sarah Everard in Groot-Brittannië postten vele mannen op sociale media de vraag: “What can I do?” Het antwoord is: jullie kunnen het verschil maken. De vraag is niet wat je kunt doen, maar waar je gaat beginnen. Het start met het gesprek aangaan over de vraag: wat voor man wil je zijn? In Nederland doet Emancipator dat bijvoorbeeld door de Imagine-workshops voor jongeren, over mannelijkheid, seksualiteit en het voorkomen van geweld. In Zuid-Afrika organiseert UN Women de HeForShe-cafés, waar mannen zich gezamenlijk inzetten voor de veiligheid van vrouwen.

Het thema van de jaarlijkse Orange the World-campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen en meisjes die begint op 25 november is niet voor niets preventie. Daarom roepen wij alle jongens en mannen op om zich uit te spreken en te beginnen om het verschil te maken.

